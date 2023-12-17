Почеттино: "Галлахер — важный игрок"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Конор Галлахер является важным игроком для его команды.
Достоверно известно, что "Челси" был открыт к продаже Галлахера еще минувшим летом, но так и не смог получить установленную цену в 40-45 миллионов фунтов.
Недавно появилась информация, что в январе "Челси" может вернуться к идее с продажей Галлахера, чтобы вырученные деньги направить на приглашение нападающего.
Однако Галлахер выходил в стартовом составе на 16 из 17 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, и после победы 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" в субботу Почеттино дал понять, что хочет сохранить 23-летнего англичанина.
"В данный момент следует воспринимать Конора важным игроком, который все еще с нами. Таково ощущение между клубом и игроком", — сообщил Почеттино talkSPORT.
17.12.2023 13:00
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Конечно важный, черным надо кого то кошмарить в раздевалке. Мудрика нельзя по политическим причинам, остается этот доходяга.
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Если его продадут, а чпудрика оставят - болелы просто обязаны будут выловить америкоса и дать ему пизды
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