Почеттино: "Галлахер — важный игрок"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Конор Галлахер является важным игроком для его команды.

Достоверно известно, что "Челси" был открыт к продаже Галлахера еще минувшим летом, но так и не смог получить установленную цену в 40-45 миллионов фунтов.



Недавно появилась информация, что в январе "Челси" может вернуться к идее с продажей Галлахера, чтобы вырученные деньги направить на приглашение нападающего.



Однако Галлахер выходил в стартовом составе на 16 из 17 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, и после победы 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" в субботу Почеттино дал понять, что хочет сохранить 23-летнего англичанина.



"В данный момент следует воспринимать Конора важным игроком, который все еще с нами. Таково ощущение между клубом и игроком", — сообщил Почеттино talkSPORT.