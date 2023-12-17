Мойес признал, что неопределенность с его будущим может повлиять на игроков "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что неопределенность с его будущим может оказать негативный эффект на игроков команды.

Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока "Вест Хэм" даже не приглашал шотландского специалиста к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



Самого Мойеса это ничуть не напрягает, но Дэвид признает, что ощущения в раздевалке могут быть другими.



"Это другая история. Тебе важно знать, что происходит, особенно с отвечающими за принятие решений людьми. Я рад продолжать свою работу, и у меня отличные отношения с клубом. Я не вижу никакой причины паниковать из-за этого".



"Мы должны оставаться профессионалами, но у нас ужасно много новых игроков. У нас много новых игроков, которые только привыкают. Мы пошли на большие изменения, когда потеряли Деклана (Райса). За год до этого мы потеряли Марка Нобла, и нам пришлось обретать себя заново".



"Лично мне эта ситуация не доставляет никакого дискомфорта. Я бы работал и без контракта. Контракт не имеет значения для меня. Для меня важно наслаждаться своей работой. Надеюсь, пока я здесь, я одержу достаточно побед, чтобы удовлетворить руководство. В конце концов это моя обязанность. На протяжении этих трех лет мы выступали довольно неплохо", — цитирует Мойеса The Guardian.