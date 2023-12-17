Мойес признал, что неопределенность с его будущим может повлиять на игроков "Вест Хэма"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что неопределенность с его будущим может оказать негативный эффект на игроков команды.
Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока "Вест Хэм" даже не приглашал шотландского специалиста к столу переговоров для обсуждения новой сделки.
Самого Мойеса это ничуть не напрягает, но Дэвид признает, что ощущения в раздевалке могут быть другими.
"Это другая история. Тебе важно знать, что происходит, особенно с отвечающими за принятие решений людьми. Я рад продолжать свою работу, и у меня отличные отношения с клубом. Я не вижу никакой причины паниковать из-за этого".
"Мы должны оставаться профессионалами, но у нас ужасно много новых игроков. У нас много новых игроков, которые только привыкают. Мы пошли на большие изменения, когда потеряли Деклана (Райса). За год до этого мы потеряли Марка Нобла, и нам пришлось обретать себя заново".
"Лично мне эта ситуация не доставляет никакого дискомфорта. Я бы работал и без контракта. Контракт не имеет значения для меня. Для меня важно наслаждаться своей работой. Надеюсь, пока я здесь, я одержу достаточно побед, чтобы удовлетворить руководство. В конце концов это моя обязанность. На протяжении этих трех лет мы выступали довольно неплохо", — цитирует Мойеса The Guardian.
17.12.2023 12:00
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Последние комментарии:
ВХЮ практически первый после объему трат на трансферы после топ 6, но по результатам этого никак не видно. Поэтому его работу можно оценивать за неудовлетворительную. Руководство не устраивает за такие средства болтаться во второй половине таблицы. Клуб по составу, по тратам и амбициями должен находиться как минимум в первой десятке.
ВХЮ при Мойесе так и не стал крепким середняком и проблемой для больших клубов.
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