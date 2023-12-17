Артета: "Жоржиньо — один из самых умных игроков, которых я тренировал"

Жоржиньо и Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своего полузащитника Жоржиньо "одним из самых умных игроков", которых он когда-либо тренировал.

Чуть менее года назад "Арсенал" купил Жоржиньо у "Челси" за 12 миллионов фунтов. Болельщики "канониров" имеют неоднозначное мнение насчет этого приобретения.

Жоржиньо так и не стал основным игроком для "Арсенала", в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись только четырьмя появлениями в стартовом составе, однако Артета очень ценит футбольный интеллект 31-летнего итальянца.

"Он один из самых умных игроков, которых я тренировал. Он умеет погружаться в детали происходящего — не только касательно его самого, но и в жизни, в игре. И он знает, как это скорректировать. А далее он знает, как привлечь внимание своих партнеров по команде, чтобы те послушали его и поняли, что нужно делать. Это действительно впечатляет".

"Ты используешь его, потому что он всегда в игре. Когда он на скамейке, он как еще один тренер. Каждый раз, когда я оглядываюсь назад, он погружен в игру, переживает игру, и это замечательно", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2023 11:00

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  1. irbis85 17.12.2023 12:48 # irbis85
    так он тренирует всего 3 года...

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  2. klunits 17.12.2023 11:11 # klunits
    Как овчарка, да?
    Все считают что она умная , потому что слушает и понимает все команди , а на самом деле умнее всех животних кошки

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