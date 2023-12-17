Артета: "Жоржиньо — один из самых умных игроков, которых я тренировал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своего полузащитника Жоржиньо "одним из самых умных игроков", которых он когда-либо тренировал.

Чуть менее года назад "Арсенал" купил Жоржиньо у "Челси" за 12 миллионов фунтов. Болельщики "канониров" имеют неоднозначное мнение насчет этого приобретения.



Жоржиньо так и не стал основным игроком для "Арсенала", в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись только четырьмя появлениями в стартовом составе, однако Артета очень ценит футбольный интеллект 31-летнего итальянца.



"Он один из самых умных игроков, которых я тренировал. Он умеет погружаться в детали происходящего — не только касательно его самого, но и в жизни, в игре. И он знает, как это скорректировать. А далее он знает, как привлечь внимание своих партнеров по команде, чтобы те послушали его и поняли, что нужно делать. Это действительно впечатляет".



"Ты используешь его, потому что он всегда в игре. Когда он на скамейке, он как еще один тренер. Каждый раз, когда я оглядываюсь назад, он погружен в игру, переживает игру, и это замечательно", — цитирует Артету Daily Mirror.