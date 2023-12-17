"Челси" придется раскошелиться на 85 млн. фунтов ради Дьекереша

"Челси" придется раскошелиться на 85 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в январе.

В этом сезоне забитые голы даются "Челси" с большим трудом, и ожидается, что "синие" попытаются решить эту проблему в зимнее трансферное окно.



Целью номер один "Челси" среди нападающих остается Виктор Осимхен, однако тот уже согласовал новый контракт с "Наполи" и едва ли сменит клуб посреди сезона.



Как раз в качестве одной из альтернатив Осимхену "Челси" и рассматривает Дьекереша, который только минувшим летом был куплен "Спортингом" у "Ковентри" за 18.5 млн. фунтов, с тех пор забив 16 голов в 19 матчах.



85 млн. фунтов прописаны в контракте Дьекереша в качестве отступных, и только за такую сумму "Спортинг" будет готов отпустить 25-летнего шведа в январе, утверждает Daily Mirror.



Издание добавляет, что в последние недели Дьекереша просматривали скауты не только "Челси", но и "Арсенала", который тоже задумывается о приглашении забивного нападающего.