"Челси" придется раскошелиться на 85 млн. фунтов ради Дьекереша

Виктор Дьекереш "Челси" придется раскошелиться на 85 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в январе.

В этом сезоне забитые голы даются "Челси" с большим трудом, и ожидается, что "синие" попытаются решить эту проблему в зимнее трансферное окно.

Целью номер один "Челси" среди нападающих остается Виктор Осимхен, однако тот уже согласовал новый контракт с "Наполи" и едва ли сменит клуб посреди сезона.

Как раз в качестве одной из альтернатив Осимхену "Челси" и рассматривает Дьекереша, который только минувшим летом был куплен "Спортингом" у "Ковентри" за 18.5 млн. фунтов, с тех пор забив 16 голов в 19 матчах.

85 млн. фунтов прописаны в контракте Дьекереша в качестве отступных, и только за такую сумму "Спортинг" будет готов отпустить 25-летнего шведа в январе, утверждает Daily Mirror.

Издание добавляет, что в последние недели Дьекереша просматривали скауты не только "Челси", но и "Арсенала", который тоже задумывается о приглашении забивного нападающего.


Метки Дьекереш, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2023 10:00

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  1. drogba11cool 17.12.2023 10:43 # drogba11cool
    Надо брать, он лучше Джексона и Брои, может мяч тащить, удар имеет, борется, не ленивый, и ненегр.

    youtu.be/VvCpWX7kVq4?si=xDstH0ZpOm0lu9Np

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  2. alexomck 17.12.2023 10:43 # alexomck
    Кто это?

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  3. w1 17.12.2023 10:24 # w1
    Просто дадут 100 и контракт на 30 лет

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