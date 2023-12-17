Мерсон: "МЮ не победит "Ливерпуль"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Манчестер Юнайтед" не сможет одержать победу над "Ливерпулем" в воскресенье.
"Юнайтед" отправляется на выезд к "Ливерпулю" на фоне домашних поражений от "Борнмута" и "Баварии" с общим счетом 0:4.
И Мерсон чувствует, что в своем нынешнем состоянии "красные дьяволы" не имеют никаких шансов взять все три очка на "Энфилде".
"Манчестер Юнайтед" не победит "Ливерпуль".
"Бруну Фернандеш дисквалифицирован, Харри Магуайр и Люк Шоу под вопросом из-за травм. Бруну — их лучший игрок с большим перевесом. Каждый жалуется на него, но он, по крайней мере, является тем, кто делает реальные дела".
"Я просто не понимаю, что я вижу, когда смотрю "Юнайтед".
"Когда я видел их против "Челси" на прошлой неделе, они не были на высоте, но они упорно трудились и установили планку. Они прижали "Челси" и заставили их терять мяч бесчисленное количество раз. Однако за этим последовали разгром от "Борнмута" и поражение от "Баварии", когда они совершенно вылетели из еврокубков".
"Любого другого тренера в мире уже бы там не было".
"Такова ситуация в "Юнайтед" сейчас. Каждый говорит, что это вина Глэйзеров, но сейчас игроки прячутся за владельцев, которые исправно платят им зарплату. Игроки не могут поверить в свою удачу", — сообщил Мерсон Sky Sports.
17.12.2023 09:00
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