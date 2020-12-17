Биссума не сыграет за "Тоттенхэм" до февраля

Полузащитник Ив Биссума, удаленный против "Ноттингем Форест" накануне, не поможет "Тоттенхэму" до февраля.

В пятницу вечером "Тоттенхэм" одержал победу 0:2 в Ноттингеме, заключительные 20 минут матча действуя вдесятером.



Биссума получил прямую красную карточку после вмешательства VAR за то, что шипами врезал по колену Райана Йетса.



Это уже второе удаление Ива в этом сезоне, а значит стандартная трехматчевая дисквалификация будет расширена на одну игру.



Теперь Биссума пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Брайтона" и "Борнмута" в остатке календарного года, а также поединок Кубка Англии против "Бернли" в начале января.



Однако затем Биссума уедет выступать за сборную Мали на Кубке Африки, а значит снова сыграть за "Тоттенхэм" 27-летний полузащитник сможет только через полтора-два месяца.