"Манчестер Сити" планирует приобрести полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью в зимнее трансферное окно.

Недавняя дисквалификация Родри показал, насколько "Сити" зависим от своего испанского опорника. Способный сыграть на этой позиции Калвин Филлипс не оправдывает ожиданий главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиола и, как ожидается, покинет клуб в январе.



Гвардиола уже обмолвился, что ему потребуется замена, если Филлипс уйдет, и Daily Star в эксклюзивном материале сообщает, что целью "Сити" в январе может стать Палинья.



Второй сезон подряд Палинья является абсолютно лучшим игроком Премьер-Лиги по количеству отборов, в полтора раза опережая ближайшего преследователя по этому показателю.



После сорвавшегося в последний момент перехода в "Баварию" на исходе летнего трансферного окна Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт до 2028 года, но это едва ли позволит "дачникам" предотвратить уход 28-летнего португальца в январе.



"Сити" надеется, что для приобретения Палиньи будет достаточно 50 миллионов фунтов, из которых "Фулхэм" готов сразу же потратить 30 млн. фунтов на приглашение опорного полузащитника "Флуминенсе" Андре.