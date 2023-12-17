17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 17 декабря, четырьмя поединками завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не проигрывает дома уже 12 матчей кряду во всех соревнованиях (10 побед, 2 ничьи) — с поражения 0:3 от "Брайтона" в мае. "Брайтон" забивал в каждом из 32 последних поединков высшего дивизиона. "Чайки" выиграли все три последних выезда к "канонирам", включая победу 1:3 в Кубке Лиги в прошлом сезоне.



Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли оправился после болезни. Мохамед Эльнени получил повреждение задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против ПСВ посреди недели.



В лазарете "Брайтона" остаются Первис Эступиньян, Тарик Лэмпти, Солли Марч, Хулио Энсисо и Ансу Фати.



БРЕНТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Брентфорд" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. "Астон Вилла" — единственная в дивизионе команда, которая еще не теряла очки в этом сезоне, ведя в счете (11 побед). "Пчелы" проиграли только одну из 10 последних встреч с "вилланами" в чемпионате (4 победы, 5 ничьих) — 4:0 в Бирмингеме в прошлом сезоне.



Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо перенес операцию на лодыжке и теперь пропустит три месяца. У Матиаса Йенсена проблемы с бедром, но Натан Коллинс уже возобновил тренировки.



"Вилла" будет вынуждена обходиться без дисквалифицированных Люки Диня и Дугласа Луиса. Юри Тилеманс и Леон Бэйли под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Вест Хэм" пропускал в каждом из девяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" не знает побед в Лондоне в рамках чемпионата уже 13 поединков кряду (3 ничьи, 10 поражений). "Молотобойцы" выиграли все три последние домашние встречи с "волками" в Премьер-Лиге.



Голкипер Альфонс Ареоля решил свои проблемы с запястьем и готов вернуться на ворота "Вест Хэма". Эдсон Альварес под вопросом из-за проблем с бедром.



"Вулверхэмптон" надеется на выздоровление Райана Аит-Нури. Хонни изолирован от первой команды после инцидента на тренировке.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл все 11 домашних матчей во всех соревнованиях в этом сезоне с общим счетом 35:7. Ни один из 23 последних поединков "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге не завершился вничью. "Красные" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "дьяволами" в чемпионате, все четыре раза забивая минимум четыре гола.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Жоэль Матип, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер, Тиаго Алькантара, Стефан Байчетич и Диогу Жота.



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш дисквалифицирован на этот матч. Харри Магуайр получил травму против "Баварии" посреди недели, но Люк Шоу должен быть в порядке. Маркус Рэшфорд оправился после болезни.