Почеттино доволен реакций "Челси" на два поражения подряд

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил свою команду за реакцию на два поражения подряд в Премьер-Лиге.

Гол и результативная передача Коула Палмера позволили "Челси" одержать победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед", реабилитировавшись за поражения от "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".



Почеттино остался доволен игрой своей команды во втором тайме, когда "синие" и забили оба своих гола. Особенно Маурисио порадовал Палмер.



"На протяжении этой недели мы много разговаривали о том, что нам нужно решительно преобразиться после "Эвертона". Было важно подтвердить, что наши дела идут хорошо. В первом тайме команда испытывала разочарование, потому что "Шеффилд Юнайтед" сидел глубоко в обороне, и мы не могли преодолеть это".



"Мы не демонстрировали того, что можем быть гибкими, и сопернику было легко блокировать нас Они заставляли нас переводить мяч на те позиции, где им было легко останавливать нас".



"Во втором тайме мы поправили некоторые вещи и заиграли гораздо лучше. Команда начала лучше находить возможности для развития игры и лучше взаимодействовать друг с другом. Коул с правого фланга врывался на свободное пространство, лучше взаимодействуя с партнерами по команде. Он был тем игроком, как мы и хотим его использовать, — плеймейкером", — цитирует Почеттино The Independent.