Гвардиола: "Это не невезение — мы отдали два очка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что упущенная победа против "Кристал Пэлас" — это не невезение.

Ведя с преимуществом в два гола и уверенно контролируя игру, "Сити" умудрился завершить домашний матч против "Пэлас" вничью 2:2, причем решающий гол "горожане" пропустили с пенальти на исходе компенсированного времени.



Также вничью "Сити" недавно сыграл против "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Челси", поэтому Гвардиола не может объяснить это случайностью.



"Это не невезение. Мы отдали два очка. Вы видели, сколько моментов создали мы и сколько моментов создали они. Нам не удается закрывать вопрос с исходом матчей".



"Мы были хороши, но в конце концов, если мы дарим сопернику такой пенальти, мы не заслуживаем победы. То же самое было против "Челси".



"Тоттенхэм и "Ливерпуль" были превосходны, но нам не удалось выиграть эти матчи. Мы были недостаточно стабильны", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".