"Борнмут" и "Лутон" не доиграли свой матч после инцидента с Локьером

Субботний матч Премьер-Лиги между "Борнмутом" и "Лутоном" был остановлен, а затем и вовсе отложен из-за инцидента с капитаном гостей Томом Локьером.

Данный инцидент случился в середине второго тайма, когда на табло был ничейный счет 1:1.



Без контакта с кем-либо из других игроков Локьер упал на газон без сознания, после чего 29-летнему защитнику потребовалась помощь парамедиков.



Локьера унесли с поля на носилках, и BBC передает, что еще до отъезда в госпиталь Том пришел в сознание.



Нечто подобное случилось с Локьером в финале плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" в прошлом сезоне. Тогда у Тома диагностировали фибрилляцию предсердий — заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма.



Локьер даже перенес операцию, но затем получил от докторов зеленый свет на возвращение в футбол.



Добавим, после продолжительной паузы "Борнмут" и "Лутон" решили не возобновлять свой матч, судьбу которого теперь должна решить Премьер-Лига.