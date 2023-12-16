"Борнмут" и "Лутон" не доиграли свой матч после инцидента с Локьером

Том Локьер Субботний матч Премьер-Лиги между "Борнмутом" и "Лутоном" был остановлен, а затем и вовсе отложен из-за инцидента с капитаном гостей Томом Локьером.

Данный инцидент случился в середине второго тайма, когда на табло был ничейный счет 1:1.

Без контакта с кем-либо из других игроков Локьер упал на газон без сознания, после чего 29-летнему защитнику потребовалась помощь парамедиков.

Локьера унесли с поля на носилках, и BBC передает, что еще до отъезда в госпиталь Том пришел в сознание.

Нечто подобное случилось с Локьером в финале плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" в прошлом сезоне. Тогда у Тома диагностировали фибрилляцию предсердий — заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма.

Локьер даже перенес операцию, но затем получил от докторов зеленый свет на возвращение в футбол.

Добавим, после продолжительной паузы "Борнмут" и "Лутон" решили не возобновлять свой матч, судьбу которого теперь должна решить Премьер-Лига.


Метки Борнмут, Локьер, Лутон, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 21:00

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