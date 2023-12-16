"Сити" неожиданно упустил победу против "Пэлас"

Майкл Олисе Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола обратился к тем же игрокам, что начинали победный матч против "Лутона" в прошлый уикенд (1:2).

Защищать ворота "орлов" вышел выздоровевший Дин Хендерсон, заменив Сэма Джонстона. Также свой шанс получили Тайрик Митчелл, Джайро Ридевалд, Майкл Олисе и Жан-Филипп Матета.

Уже на пятой минуте Хендерсон был вынужден спасать гостей, отразив удар головой Хулиана Альвареса после навесной передачи Кайла Уолкера в штрафную.

Хозяева атаковали безостановочно, вдавливая соперника в его штрафную, и в воздухе витало ощущение назревающего гола.

В середине первого тайма "Пэлас", наконец, пропустил. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал короткий пас внутрь площадки на Джека Грилиша, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

"Орлы" продолжили сидеть в глухой обороне, но "горожане" слегка ослабили свой натиск и уже не угрожали воротам Хендерсона с прежней частотой.

Второй тайм начался с того, что Альварес, выполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч прямо в ворота, однако смутивший голкипера Родри оказался в офсайде.

Тем не менее, уже на 54-й второй гол "Сити" все-таки случился. Родри оказался в центре штрафной в окружении трех защитников, однако мяч отскочил к Рико Льюису, который немедленно пробил — 2:0.

Как и в первом тайме, хозяева стали успокаиваться после забитого гола. И на 76-й минуте за это последовала расплата. Матета буквально внес мяч в ворота после прострела Марка Гехи с левого края штрафной — 2:1.

"Сити" не стал бросаться за своим третьим голом, предпочтя сыграть надежно и лишив соперника мяча в концовке.

У "Пэлас" просто не было моментов в концовке, однако на исходе компенсированного времени Фоден сфолил в своей штрафной на Матета, и Олисе с 11-метровой отметки вырвал для своей команды ничью — 2:2.

После гола Льюиса казалось, что победа у "Сити" в кармане. "Пэлас" не создавал моментов даже после того, как отыграл один гол, однако "горожане" чересчур успокоились и были за это наказаны.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1330

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Последние комментарии:




  1. mafia 16.12.2023 20:22 # mafia
    Ливерпуль уверенно мчится к чемпионству

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  2. explosion 16.12.2023 20:22 # explosion
    Квадратик, тебе нравится имя Каролина?

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  3. xxa 16.12.2023 20:18 # xxa
    Вдули голубым

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  4. superperez101 16.12.2023 20:18 # superperez101
    херасе новости

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  5. bembo 16.12.2023 20:17 # bembo
    10 Челси 17 22

    Источник: http://fapl.ru/

    ОП ОП, ебало даунята!!

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  6. bembo 16.12.2023 20:15 # bembo
    очень даже заебок, что сити не будет чемпиком

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  7. fiezzo 16.12.2023 20:14 # fiezzo
    Манчестер Сити
    Цыгане
    Инцест

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  8. beatles-red 16.12.2023 20:13 # beatles-red
    Парнишку ебут в жопу, а он: всем спокойствие, ибо пидриlой становятся лишь с 45 минуты отработки жопки

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  9. kukuruzko 16.12.2023 20:11 # kukuruzko
    Заебали уже ничьи

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  10. superglor 16.12.2023 20:09 # superglor
    Всем спокойствие, на 75 минуте поступила команда скатать ничейку чтобы сохранить интригу в чемпионате и не обходить портовых обрыганов и заднеприводных покерят. Да и рейтинги у сериала про АПЛ вырастут.

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  11. akado 16.12.2023 20:07 # akado
    В каком бы состоянии не был КП, они всегда неудобны для Сити.

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  12. felix-the-cat 16.12.2023 20:07 # felix-the-cat
    Ухехехеххехехехехе

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  13. gucman 16.12.2023 20:07 # gucman
    КАЛАЛИИИИ

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  14. smm-man 16.12.2023 20:07 # smm-man
    КАЛАЛИ!

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  15. wilegend 16.12.2023 20:06 # wilegend
    мешки отскочили. судья не дал доиграть

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