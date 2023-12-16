"Сити" неожиданно упустил победу против "Пэлас"
Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола обратился к тем же игрокам, что начинали победный матч против "Лутона" в прошлый уикенд (1:2).
Защищать ворота "орлов" вышел выздоровевший Дин Хендерсон, заменив Сэма Джонстона. Также свой шанс получили Тайрик Митчелл, Джайро Ридевалд, Майкл Олисе и Жан-Филипп Матета.
Уже на пятой минуте Хендерсон был вынужден спасать гостей, отразив удар головой Хулиана Альвареса после навесной передачи Кайла Уолкера в штрафную.
Хозяева атаковали безостановочно, вдавливая соперника в его штрафную, и в воздухе витало ощущение назревающего гола.
В середине первого тайма "Пэлас", наконец, пропустил. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал короткий пас внутрь площадки на Джека Грилиша, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
"Орлы" продолжили сидеть в глухой обороне, но "горожане" слегка ослабили свой натиск и уже не угрожали воротам Хендерсона с прежней частотой.
Второй тайм начался с того, что Альварес, выполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч прямо в ворота, однако смутивший голкипера Родри оказался в офсайде.
Тем не менее, уже на 54-й второй гол "Сити" все-таки случился. Родри оказался в центре штрафной в окружении трех защитников, однако мяч отскочил к Рико Льюису, который немедленно пробил — 2:0.
Как и в первом тайме, хозяева стали успокаиваться после забитого гола. И на 76-й минуте за это последовала расплата. Матета буквально внес мяч в ворота после прострела Марка Гехи с левого края штрафной — 2:1.
"Сити" не стал бросаться за своим третьим голом, предпочтя сыграть надежно и лишив соперника мяча в концовке.
У "Пэлас" просто не было моментов в концовке, однако на исходе компенсированного времени Фоден сфолил в своей штрафной на Матета, и Олисе с 11-метровой отметки вырвал для своей команды ничью — 2:2.
После гола Льюиса казалось, что победа у "Сити" в кармане. "Пэлас" не создавал моментов даже после того, как отыграл один гол, однако "горожане" чересчур успокоились и были за это наказаны.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
16.12.2023 20:00
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Ливерпуль уверенно мчится к чемпионству
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Квадратик, тебе нравится имя Каролина?
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Вдули голубым
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херасе новости
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10 Челси 17 22
Источник: http://fapl.ru/
ОП ОП, ебало даунята!!
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очень даже заебок, что сити не будет чемпиком
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Манчестер Сити
Цыгане
Инцест
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Парнишку ебут в жопу, а он: всем спокойствие, ибо пидриlой становятся лишь с 45 минуты отработки жопки
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Заебали уже ничьи
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Всем спокойствие, на 75 минуте поступила команда скатать ничейку чтобы сохранить интригу в чемпионате и не обходить портовых обрыганов и заднеприводных покерят. Да и рейтинги у сериала про АПЛ вырастут.
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В каком бы состоянии не был КП, они всегда неудобны для Сити.
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Ухехехеххехехехехе
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КАЛАЛИИИИ
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КАЛАЛИ!
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мешки отскочили. судья не дал доиграть
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