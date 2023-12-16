"Сити" неожиданно упустил победу против "Пэлас"

Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола обратился к тем же игрокам, что начинали победный матч против "Лутона" в прошлый уикенд (1:2).



Защищать ворота "орлов" вышел выздоровевший Дин Хендерсон, заменив Сэма Джонстона. Также свой шанс получили Тайрик Митчелл, Джайро Ридевалд, Майкл Олисе и Жан-Филипп Матета.



Уже на пятой минуте Хендерсон был вынужден спасать гостей, отразив удар головой Хулиана Альвареса после навесной передачи Кайла Уолкера в штрафную.



Хозяева атаковали безостановочно, вдавливая соперника в его штрафную, и в воздухе витало ощущение назревающего гола.



В середине первого тайма "Пэлас", наконец, пропустил. Фил Фоден с подступов к штрафной сделал короткий пас внутрь площадки на Джека Грилиша, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



"Орлы" продолжили сидеть в глухой обороне, но "горожане" слегка ослабили свой натиск и уже не угрожали воротам Хендерсона с прежней частотой.



Второй тайм начался с того, что Альварес, выполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч прямо в ворота, однако смутивший голкипера Родри оказался в офсайде.



Тем не менее, уже на 54-й второй гол "Сити" все-таки случился. Родри оказался в центре штрафной в окружении трех защитников, однако мяч отскочил к Рико Льюису, который немедленно пробил — 2:0.



Как и в первом тайме, хозяева стали успокаиваться после забитого гола. И на 76-й минуте за это последовала расплата. Матета буквально внес мяч в ворота после прострела Марка Гехи с левого края штрафной — 2:1.



"Сити" не стал бросаться за своим третьим голом, предпочтя сыграть надежно и лишив соперника мяча в концовке.



У "Пэлас" просто не было моментов в концовке, однако на исходе компенсированного времени Фоден сфолил в своей штрафной на Матета, и Олисе с 11-метровой отметки вырвал для своей команды ничью — 2:2.



После гола Льюиса казалось, что победа у "Сити" в кармане. "Пэлас" не создавал моментов даже после того, как отыграл один гол, однако "горожане" чересчур успокоились и были за это наказаны.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче