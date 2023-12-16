Палмер обеспечил "Челси" победу над "Шеффилд Юнайтед"
Своими голом и результативной передачей Коул Палмер обеспечил "Челси" победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".
По сравнению с поражением 2:0 от "Эвертона" в стартовый состав "синих" влились Джордже Петрович, Тиаго Силва, Леви Колуилл, Рахим Стерлинг и Николя Джексон. Кристофер Нкунку был назван среди запасных.
В стартовый состав "клинков" вернулись Макс Лоу и Оли Макберни, заменив Джека Робинсона и Уильямса Осулу.
В первом тайме "Челси" почти четырехкратно превзошел соперника по владению мячом, но атаковал крайне беззубо. Только Конор Галлахер пробил в створ с дистанции после перехвата мяча на чужой половине поля. Петрович и вовсе находился без работы.
Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Стерлинг совершил короткий рывок по правому краю штрафной, после чего прострелил к воротам, где замыкающим выступил Коул Палмер — 1:0.
Вскоре хозяева разыграли похожую комбинацию, и Джексон на дальней штанге подставил ногу под прострел Палмера — 2:0.
"Челси" не составило труда довести дело до победы. "Клинки" не сопротивлялись, и в остатке матча "синие" упустили несколько хороших возможностей сделать счет крупным.
"Челси" разочаровал своей беззубостью в первом тайме, однако после перерыва команда Маурисио Почеттино прибавила и одержала довольно комфортную победу.
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
16.12.2023 19:55
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Последние комментарии:
Это ренессанс императорси. С этого матча пойдут в гору и начнется гегемония
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Великая победа аргентинского шпециалиста.
Опять же, командной игры нет, какой-то мощной энергии и зрелищных комбинаций тоже как не было, так и нет, каждый играет как может в силу своих скилов.
Остается надеяться, что эта победа придаст импульс команде, иначе бестрофейнику пора собирать манатки и уебывать
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Братики, с победой!
Покетино дно, непонятно, что вы от него ждёте? Рандомные победы с таким составом будут у любого тренера. Ждём в следующем матче очередной выход его мелированного любовника.
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Единственный топ в составе этого сброда негров без истории, потративших за год ахулиард - 20-летний воспитанник Манчестер Сити.
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Фанатов Челси с победой
Чушпан с больными сиськами счастлив
Ветка расслабления его сфинктера хахаха
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Королевский Император
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Пудрик, Бройя - АУТ
С победой
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Уберите этих шаромыг с главной
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Коля Палмер тащит Челси. Опять.
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Как же шикарен Коул Палмер. Даже футболку с его фамилией захотелось
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