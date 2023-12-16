Палмер обеспечил "Челси" победу над "Шеффилд Юнайтед"

Коул Палмер Своими голом и результативной передачей Коул Палмер обеспечил "Челси" победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".

По сравнению с поражением 2:0 от "Эвертона" в стартовый состав "синих" влились Джордже Петрович, Тиаго Силва, Леви Колуилл, Рахим Стерлинг и Николя Джексон. Кристофер Нкунку был назван среди запасных.

В стартовый состав "клинков" вернулись Макс Лоу и Оли Макберни, заменив Джека Робинсона и Уильямса Осулу.

В первом тайме "Челси" почти четырехкратно превзошел соперника по владению мячом, но атаковал крайне беззубо. Только Конор Галлахер пробил в створ с дистанции после перехвата мяча на чужой половине поля. Петрович и вовсе находился без работы.

Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Стерлинг совершил короткий рывок по правому краю штрафной, после чего прострелил к воротам, где замыкающим выступил Коул Палмер — 1:0.

Вскоре хозяева разыграли похожую комбинацию, и Джексон на дальней штанге подставил ногу под прострел Палмера — 2:0.

"Челси" не составило труда довести дело до победы. "Клинки" не сопротивлялись, и в остатке матча "синие" упустили несколько хороших возможностей сделать счет крупным.

"Челси" разочаровал своей беззубостью в первом тайме, однако после перерыва команда Маурисио Почеттино прибавила и одержала довольно комфортную победу.

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 19:55

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 16.12.2023 20:09 # beatles-red
    Это ренессанс императорси. С этого матча пойдут в гору и начнется гегемония

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  2. s8menn 16.12.2023 20:07 # s8menn
    Великая победа аргентинского шпециалиста.
    Опять же, командной игры нет, какой-то мощной энергии и зрелищных комбинаций тоже как не было, так и нет, каждый играет как может в силу своих скилов.

    Остается надеяться, что эта победа придаст импульс команде, иначе бестрофейнику пора собирать манатки и уебывать

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  3. sellman 16.12.2023 20:07 # sellman
    Братики, с победой!

    Покетино дно, непонятно, что вы от него ждёте? Рандомные победы с таким составом будут у любого тренера. Ждём в следующем матче очередной выход его мелированного любовника.

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  4. superglor 16.12.2023 20:07 # superglor
    Единственный топ в составе этого сброда негров без истории, потративших за год ахулиард - 20-летний воспитанник Манчестер Сити.

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  5. felix-the-cat 16.12.2023 20:05 # felix-the-cat
    Фанатов Челси с победой





    Чушпан с больными сиськами счастлив

    Ветка расслабления его сфинктера хахаха

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  6. kukuruzko 16.12.2023 20:03 # kukuruzko
    Королевский Император

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  7. gucman 16.12.2023 20:03 # gucman
    Пудрик, Бройя - АУТ

    С победой

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  8. v-0987654321 16.12.2023 20:01 # v-0987654321
    Уберите этих шаромыг с главной

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  9. akado 16.12.2023 20:01 # akado
    Коля Палмер тащит Челси. Опять.

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  10. division 16.12.2023 19:58 # division
    Как же шикарен Коул Палмер. Даже футболку с его фамилией захотелось

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