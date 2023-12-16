Палмер обеспечил "Челси" победу над "Шеффилд Юнайтед"

Своими голом и результативной передачей Коул Палмер обеспечил "Челси" победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".

По сравнению с поражением 2:0 от "Эвертона" в стартовый состав "синих" влились Джордже Петрович, Тиаго Силва, Леви Колуилл, Рахим Стерлинг и Николя Джексон. Кристофер Нкунку был назван среди запасных.



В стартовый состав "клинков" вернулись Макс Лоу и Оли Макберни, заменив Джека Робинсона и Уильямса Осулу.



В первом тайме "Челси" почти четырехкратно превзошел соперника по владению мячом, но атаковал крайне беззубо. Только Конор Галлахер пробил в створ с дистанции после перехвата мяча на чужой половине поля. Петрович и вовсе находился без работы.



Зато вскоре после начала второго тайма счет был открыт. Стерлинг совершил короткий рывок по правому краю штрафной, после чего прострелил к воротам, где замыкающим выступил Коул Палмер — 1:0.



Вскоре хозяева разыграли похожую комбинацию, и Джексон на дальней штанге подставил ногу под прострел Палмера — 2:0.



"Челси" не составило труда довести дело до победы. "Клинки" не сопротивлялись, и в остатке матча "синие" упустили несколько хороших возможностей сделать счет крупным.



"Челси" разочаровал своей беззубостью в первом тайме, однако после перерыва команда Маурисио Почеттино прибавила и одержала довольно комфортную победу.



"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче