Кайседо: "Канте и Погба были моими идолами"
Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо назвал двух своих идолов из числа бывших игроков Премьер-Лиги.
Минувшим летом "Челси" сделал Кайседо самым дорогим игроком в истории Премьер-Лиги, заплатив "Брайтону" 115 миллионов фунтов за Мойсеса.
Кайседо слегка не успел застать в "Челси" Канте, который уехал в Саудовскую Аравию после истечения своего контракта в конце июня. Помимо Нголо, Мойсес также восхищался поигравшим за "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.
"Нголо Канте и Поль Погба были моими идолами в футболе. Я обожал наблюдать за ними".
Были удивительно встретиться с Нголо Канте. Я был в "Брайтоне", среди запасных. Кажется, матч закончился 1:1. После игры я побежал к Канте, чтобы обменяться с футболками. Он сказал: "Да, конечно".
"Он был очень добр со мной. То был невероятный момент, потому что я встретился со своим идолом".
"То же самое с Полем Погба. Я обменялся с ним футболками, когда играл в Эквадоре. Никто не сможет забрать эти футболки. Они такие особенные", — сообщил Кайседо Sky Sports.
16.12.2023 19:00
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Не сотвори себе кумира!Возьми на память у Погба сраную бумагу и храни.Это от кумира!
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