"Ньюкасл" опасается, что Барнс уже не сыграет в этом сезоне

"Ньюкасл" опасается, что вингер Харви Барнс уже не сыграет в этом сезоне.

Минувшим летом "Ньюкасл" потратил 38 миллионов фунтов на приглашение Барнса из "Лестера".



С тех пор Харви успел отметиться лишь двумя появлениями в стартовом составе "сорок", во втором из них — против "Шеффилд Юнайтед" в конце сентября — получив травму стопы.



Изначально возвращение Барнса в строй ожидалось до конца года, однако восстановление Харви затягивается, и 26-летнему англичанину может потребоваться операция — при таком раскладе его сезон будет завершен.



"К сожалению, он не стал делать операцию. Специалист чувствовал, что он поправится и без нее, и именно на это мы по-прежнему надеемся. Но мы все еще на той стадии, когда не знаем, заживет оно само или нет".



"В какой-то степени он был отброшен назад. Он снова чувствует небольшую боль в стопе, но мы надеемся, это временно, и операция ему не потребуется. Но есть шанс, что избежать ее не удастся, поэтому посмотрим", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау Daily Mail.