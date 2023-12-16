Тен Хаг: "У "Юнайтед" очень хорошее будущее"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команду ждет светлое будущее.

"Юнайтед" проиграл половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, на фоне чего к Тен Хагу и его подопечным появились большие вопросы.

Однако Тен Хаг не беспокоится насчет возможного увольнения и верит, что "Юнайтед" будет успешен в будущем.

"Я не переживаю насчет своего будущего. Я хочу побеждать, я хочу побеждать со своей командой. Я хочу продвигаться со своей командой в правильном направлении — здесь у нас есть проект, который мы развиваем".

"В прошлом сезоне мы абсолютно точно двигались в правильном направлении. Сейчас мы не соответствуем стандартам, которые ожидаем от себя, и это отбросило нас назад. Но мы все равно способны выигрывать матчи — в этом сезоне и в долгосрочной перспективе".

"Думаю, у "Манчестер Юнайтед" очень хорошее будущее. Посмотрите, как много хороших игроков у нас в составе, как много у нас молодых игроков с высоким потенциалом, чтобы играть на высочайшем уровне везде в мире. Но мы должны развивать это, и я уверен, команда заиграет лучше, когда травмированные вернутся в строй", — цитирует Тен Хага The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 17:00

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  1. danik9 16.12.2023 17:05 # danik9
    Все верно! Дайте время 7 Хагу, приведет к титулам этот когда-то великий клуб, верю в завоевание Кубка Чемпионшипа и Ауди Капа через 3 года. А потом ворвется в еврокубки и в первом же сезоне дойдет до 1/8 финала Лиги Конференции.

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