Тен Хаг: "У "Юнайтед" очень хорошее будущее"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команду ждет светлое будущее.
"Юнайтед" проиграл половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, на фоне чего к Тен Хагу и его подопечным появились большие вопросы.
Однако Тен Хаг не беспокоится насчет возможного увольнения и верит, что "Юнайтед" будет успешен в будущем.
"Я не переживаю насчет своего будущего. Я хочу побеждать, я хочу побеждать со своей командой. Я хочу продвигаться со своей командой в правильном направлении — здесь у нас есть проект, который мы развиваем".
"В прошлом сезоне мы абсолютно точно двигались в правильном направлении. Сейчас мы не соответствуем стандартам, которые ожидаем от себя, и это отбросило нас назад. Но мы все равно способны выигрывать матчи — в этом сезоне и в долгосрочной перспективе".
"Думаю, у "Манчестер Юнайтед" очень хорошее будущее. Посмотрите, как много хороших игроков у нас в составе, как много у нас молодых игроков с высоким потенциалом, чтобы играть на высочайшем уровне везде в мире. Но мы должны развивать это, и я уверен, команда заиграет лучше, когда травмированные вернутся в строй", — цитирует Тен Хага The Telegraph.
16.12.2023 17:00
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Последние комментарии:
Все верно! Дайте время 7 Хагу, приведет к титулам этот когда-то великий клуб, верю в завоевание Кубка Чемпионшипа и Ауди Капа через 3 года. А потом ворвется в еврокубки и в первом же сезоне дойдет до 1/8 финала Лиги Конференции.
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