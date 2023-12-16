Тен Хаг: "У "Юнайтед" очень хорошее будущее"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команду ждет светлое будущее.

"Юнайтед" проиграл половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, на фоне чего к Тен Хагу и его подопечным появились большие вопросы.



Однако Тен Хаг не беспокоится насчет возможного увольнения и верит, что "Юнайтед" будет успешен в будущем.



"Я не переживаю насчет своего будущего. Я хочу побеждать, я хочу побеждать со своей командой. Я хочу продвигаться со своей командой в правильном направлении — здесь у нас есть проект, который мы развиваем".



"В прошлом сезоне мы абсолютно точно двигались в правильном направлении. Сейчас мы не соответствуем стандартам, которые ожидаем от себя, и это отбросило нас назад. Но мы все равно способны выигрывать матчи — в этом сезоне и в долгосрочной перспективе".



"Думаю, у "Манчестер Юнайтед" очень хорошее будущее. Посмотрите, как много хороших игроков у нас в составе, как много у нас молодых игроков с высоким потенциалом, чтобы играть на высочайшем уровне везде в мире. Но мы должны развивать это, и я уверен, команда заиграет лучше, когда травмированные вернутся в строй", — цитирует Тен Хага The Telegraph.