Почеттино чувствует, что владельцы "Челси" ему по-прежнему доверяют
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему ощущает доверие владельцев клуба.
Несмотря на огромные инвестиции в состав три трансферных окна подряд, сейчас "Челси" занимает только 12-е место в Премьер-Лиге, а на днях в прессе появились слухи, что боссы лондонского клуба начинают сомневаться в Почеттино.
Однако сам Маурисио убежден, что его доверие к Тодду Бели и партнерам взаимно и неизменно.
"Я тот человек, который доверяет до конца — пока кто-нибудь не скажет мне что-нибудь другое. Я тот человек, который всегда доверяет, пока кто-нибудь не покажет мне, что я больше не могу доверять. Я доверяю. Я также знаю, что мне нужно давать результат. Я знаю футбол. Я доверяю, правда доверяю".
"Я решил перейти сюда, потому что я доверился владельцам, когда они предложили мне работу. И теперь, когда мы не добиваемся желаемых результатов, я не утратил это доверие. Я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу".
"Наше взаимодействие с владельцами остается одинаковым с начала сезона. Если я здесь, значит они доверяют мне. Не переживайте, вы не увидите меня здесь в момент, когда они перестанут мне доверять", — цитирует Почеттино The Guardian.
16.12.2023 16:00
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Накупили безконтрольно мажоров за неадекватные деньги, теперь бардак в команде - кто бы мог подумать.)
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