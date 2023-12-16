Невилл: "Кулусевски может стать игроком за 100 млн. фунтов"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски обладает потенциалом игрока на 100 миллионов фунтов.
Накануне вечером Кулусевски вдохновил "Тоттенхэм" на победу 0:2 над "Ноттингем Форест", забив гол и отдав результативную передачу.
Кулусевски начинал матч на правом фланге, но затем стал действовать в качестве плеймейкера, и Невилл убежден, что у 23-летнего шведа большое будущее на этой позиции.
"Игроки этой породы, которые действуют в этой роли, которые заставляют соперника пятиться назад, которые играют атакующего полузащитника или 10-го номера, очень редки".
"В последние недели мы наблюдаем, что он играет в этой роли, и он стал одним из этих редких игроков".
"Речь об игроке, который мог стоить 50 миллионов фунтов, но который теперь стремится к 80-100 миллионам фунтов, играя в этой роли 10-го номера".
"В данный момент это лишь потенциал, и ему предстоит проделать большой путь, но я вижу его именно в этой более центральной роли. Это по-настоящему захватывает дух. Джеймсу Мэддисону придется побороться, чтобы вернуть свое место!" — сообщил Невилл Sky Sports.
16.12.2023 15:00
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