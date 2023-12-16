"Челси" примет решение по операции Джеймса в понедельник
В понедельник "Челси" примет решение о целесообразности операции своего капитана Риса Джеймса.
В прошлый уикенд, когда "Челси" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Эвертона", Джеймс получил травму задней поверхности бедра.
В последние сезоны Джеймсу удавалось избегать операции после аналогичных проблем, однако теперь у 24-летнего англичанина, возможно, не останется иного выбора.
"Во-первых, нам нужно решить, каким будет его восстановление".
"В понедельник нам нужно будет посмотреть, как это будет, какова ситуация, а затем мы постараемся найти другой подход и найти альтернативные варианты решения проблемы", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино Evening Standard.
16.12.2023 14:00
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