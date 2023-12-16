Почеттино назвал дату, когда Лавиа дебютирует за "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал дату, когда надеется устроить дебют полузащитнику Ромео Лавиа за клуб.

Лавиа до сих пор не сыграл ни минуты после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов в августе.



Дебют Ромео за "Челси" был отложена из-за полученной на тренировке травмы лодыжки, однако сейчас 19-летний бельгиец завершает свое восстановление.



Если самый благоприятный прогноз Почеттино сбудется, Лавиа попадет в заявку "Челси" на выездной матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в канун Рождества. При худшем раскладе Ромео сможет сыграть против "Кристал Пэлас" 27 декабря.



"Ромео Лавиа будет в строй через неделю или 10 дней", — цитирует Почеттино Evening Standard.