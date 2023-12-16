Рэтклифф консультировался с Сунессом насчет покупки "Челси"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф консультировался с ним насчет покупки "Челси".

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Манчестер Юнайтед", однако еще в 2018 году сэр Джим пытался стать владельцем "Челси".



Рэтклифф даже пригласил на встречу Сунесса, чтобы поговорить на эту тему, и Грэм объяснил, как сложно и дорого будет достичь успеха.



"Мы сели, и он сказал: "Я подумываю купить "Челси". Будет ли это хорошей покупкой?" Я ответил: "Да, думаю, это может быть правильное время, я вижу намеки на то, что Роману Абрамовичу это надоело".



"Он сказал: "Сколько это будет стоить?" Я ответил: "Полагаю, тебе стоит ориентироваться на 2 миллиарда фунтов". Затем он сказал: "Что потребуется, чтобы повторить успехи "Реала" и доминировать в Европе? Мы живем в величайшем городе мира, Лондоне. Так почему бы какой-нибудь команде из Лондона не сделать то, что сделал "Реал"?



"Я ответил: "Это не будет невозможно, но тебе потребуется большая порция удачи и много денег". Он спросил: "Как много денег?" Тогда я сказал: "В следующие 10 лет — может быть, еще четыре или пять миллиардов, учитывая тенденции на трансферном рынке". Он ответил: "Будет ли это весело?"



"Я сказал: "Ну, я не знаю, что ты подразумеваешь под "весело". Только ты сам сможешь ответить, потратив пять или шесть миллиардов фунтов на футбольную команду и зная, что на этом пути будут взлеты и падения", — сообщил Сунесс talkSPORT.