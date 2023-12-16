Гвардиола намекнул, что ему потребуется замена, если Филлипс уйдет

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что ему потребуется другой игрок, если полузащитник Калвин Филлипс покинет клуб в январе.

28-летний Филлипс выглядит единственным игроком, который реально может покинуть "Сити" в зимнее трансферное окно.



Роль Филлипса в команде Гвардиола остается сугубо периферийной, но при этом Калвин нуждается в игровой практике ввиду приближения Евро-2024.



По слова Гвардиолы, он пока не думал о приобретениях, но допускает, что "горожане" обратятся на трансферный рынок, чтобы обзавестись другим дублером для Родри.



"Прямо сейчас у меня нет ничего на уме. Это зависит от того, уйдет кто-нибудь или не уйдет. Некоторые игроки останутся, некоторые игроки уйдут. Это зависит от твоего подбора игроков и от молодежи — ты должен понимать, на кого можно положиться в некоторые моменты".



"Калвин — наш игрок. Я абсолютно не хочу создавать какие-либо ожидания. Каждый знает его ситуацию".



"Это (приобретения) зависит от того, что случится. Если это случится, мы поговорим. Трансферный рынок в январе — это непросто... Но нам все еще предстоит так много сыграть, а затем мы решим", — цитирует Гвардиолу The Independent.