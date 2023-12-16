Де Брюйне: "Хочу быть лучшим игроком в мире"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что хочет стать "лучшим игроком в мире", когда вернется на футбольное поле.

Де Брюйне находится вне игры с выезда к "Бернли" в первом туре Премьер-Лиги, когда Кевин получил травму задней поверхности бедра и был заменен на 23-й минуте.



Эта травма потребовала операции, но сейчас Де Брюйне уже почти поправился и даже попал в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира в Саудовской Аравии.



32-летний бельгиец предвкушает свое возвращение к выступлениям за "горожан" и верит, что сможет играть еще лучше, чем прежде.



"Мои дела идут по-настоящему хорошо. Я перенес операцию — то была серьезная травма. Но мы все ближе, и ближе Новый год. Мои дела идут по-настоящему хорошо, и я надеюсь вскоре вернуться на поле. Я хочу быть лучшим. Травма не помешала мои амбициям. Я хочу быть лучшим в команде, я хочу быть лучшим игроком в мире. У меня по-прежнему есть мотивация каждый день".



"Даже во время этих четырех месяцев отсутствия, я пытался находить способы изменить себя как игрока, чтобы я мог делать вещи, которые не делал прежде. Я уверен, что буду в порядке, когда вернусь на поле. Я надеюсь просто продолжить играть в хороший футбол, и это было бы достаточно хорошо", — цитирует Де Брюйне The Guardian.