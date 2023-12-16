Уэбб считает, что VAR должна остаться в Премьер-Лиге

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб выступил против отказа от системы VAR в Премьер-Лиге.

Начало этого сезона оказалось отмечено целым рядом спорных судейских решений, что породило новую волну дискуссий о целесообразности использования VAR.



Однако Уэбб считает, что VAR должна остаться и что пользы от нее гораздо больше, чем вреда.



"Было бы глупо отказываться от инструмента, который может убрать явные ошибки из игры — почти 40 в этом сезоне".



"Обычно мы наблюдаем около 100 ситуаций, исправленных благодаря использованию VAR. Зачем убирать это и оставлять эти ошибки в игре?"



"Мы всегда ищем способы улучшить ее использование с помощью последовательного применения в субъективном мире футбола и развития технологий".



"Я понимаю, что задержки могут вызывать разочарование, но порой они неизбежны, когда выполняешь свою работу должным образом".



"Это защищает игру от явных ошибок, и я не думаю, что многие рефери хотели бы судить большие матчи без возможности задействовать VAR", — сообщил Уэбб BBC.