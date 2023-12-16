Клопп призвал "Ливерпуль" игнорировать шумиху насчет МЮ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду игнорировать шумиху насчет "Манчестер Юнайтед".

Посреди этой недели "Юнайтед" проиграл дома "Баварии" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги Чемпионов, только усугубив ту негативную атмосферу, которая сложилась вокруг Эрика Тен Хага и его игроков.



Впереди у "Юнайтед" выезд на "Энфилд", где "красные дьяволы" не побеждают с января 2016 и где были разгромлены в прошлом сезоне со счетом 7:0.



Однако Клопп призывает подопечных не думать о кризисе в стане соперника и воспринимать предстоящий матч как кубковый финал.



"Мне не нравится вся эта окружающая их болтовня. Чем больше плохих вещей люди говорят о них, тем сильнее они предстанут. Так всегда. Мне не нравится это".



"Я не знаю, какова ситуация там. Меня интересует наша ситуация. Это домашний матч, и мы должны проявить себя. Мы играем на своем стадионе, мы должны создать атмосферу и дать им бой, не думая о чем-либо постороннем".



"Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы мы были на 100 процентов сосредоточены на правильных вещах, но мы человеческие создания, и вокруг есть шумиха. Когда эта шумиха достигает даже меня, значит что-то происходит. Для нас это важный матч".



"Мы играем по графику среда-суббота-четверг-воскресенье-среда. Это безумие. Я не уверен насчет графиков других, но это худшее, что ты можешь получить, и поэтому мы произвели так много перестановок (в Лиге Европы). Теперь все эти матчи — финалы. Декабрь — это всегда тот период, когда ты должен продержаться. Я не знаю никого, кому бы удавалось сыграть свои лучшие пять матчей именно в декабре. Держись и добивайся результатов, а дальше станет видно", — цитирует Клоппа The Guardian.