Клопп призвал "Ливерпуль" игнорировать шумиху насчет МЮ

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду игнорировать шумиху насчет "Манчестер Юнайтед".

Посреди этой недели "Юнайтед" проиграл дома "Баварии" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги Чемпионов, только усугубив ту негативную атмосферу, которая сложилась вокруг Эрика Тен Хага и его игроков.

Впереди у "Юнайтед" выезд на "Энфилд", где "красные дьяволы" не побеждают с января 2016 и где были разгромлены в прошлом сезоне со счетом 7:0.

Однако Клопп призывает подопечных не думать о кризисе в стане соперника и воспринимать предстоящий матч как кубковый финал.

"Мне не нравится вся эта окружающая их болтовня. Чем больше плохих вещей люди говорят о них, тем сильнее они предстанут. Так всегда. Мне не нравится это".

"Я не знаю, какова ситуация там. Меня интересует наша ситуация. Это домашний матч, и мы должны проявить себя. Мы играем на своем стадионе, мы должны создать атмосферу и дать им бой, не думая о чем-либо постороннем".

"Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы мы были на 100 процентов сосредоточены на правильных вещах, но мы человеческие создания, и вокруг есть шумиха. Когда эта шумиха достигает даже меня, значит что-то происходит. Для нас это важный матч".

"Мы играем по графику среда-суббота-четверг-воскресенье-среда. Это безумие. Я не уверен насчет графиков других, но это худшее, что ты можешь получить, и поэтому мы произвели так много перестановок (в Лиге Европы). Теперь все эти матчи — финалы. Декабрь — это всегда тот период, когда ты должен продержаться. Я не знаю никого, кому бы удавалось сыграть свои лучшие пять матчей именно в декабре. Держись и добивайся результатов, а дальше станет видно", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 08:00

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