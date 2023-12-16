Алиссон поддержал Онана

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон уверен, что его коллега Андре Онана заиграет в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Юнайтед" потратил 47 миллионов фунтов на приглашение Онана из "Интера", однако дебютный английский сезон складывается непросто для Андре, который сыграл не последнюю роль в провале "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов.



В свое время сам Алиссон сменил Серию А на Премьер-Лигу, поэтому первый номер "Ливерпуля" понимает, с какими сложностями столкнулся его камерунский визави.



"Онана — действительно хороший голкипер. В прошлом сезоне он удивительным образом выступал в Лиге Чемпионов. Я сам проходил через нечто подобное, когда приехал из Италии в Англию, в большой клуб за кучу денег. На твоих плечах лежит большая ответственность, и он прибыл сюда с ответственностью стать заменой для Де Хеа, который, возможно, и не был в лучшей форме за свою карьеру, но все равно давал результат. Заменить его — это большой шаг в твоей карьере".



"Он способен нести эту ответственность, но некоторым нужно больше времени, чем другим. Ты меняешь команду, меняешь лигу, пытаешься адаптироваться, и это может оказать больше влияние на тебя. Мне повезло отправиться в команду, которая уже все делала по-другому и перестраивалась. Думаю, у него все сложится. В этот момент он нуждается в поддержке каждого", — цитирует Алиссона The Guardian.