17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 декабря, пятью поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛУТОН 18:00



"Борнмут" выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и может впервые с 2018 года оформить три победы подряд в высшем дивизионе. "Лутон" еще ни разу не сохранил свои ворота на замке в этом сезоне Премьер-Лиги. "Вишенки" выиграли только одну из шести последних встреч с "шляпниками" в чемпионате (3 ничьи, 2 поражения) — 2:1 дома в сентябре 2021.



Эмилиано Маркондес, перенесший операцию на стопе минувшим летом, может впервые в сезоне сыграть за "Борнмут". Макс Ааронс, Хамед Траоре и Алекс Скотт остаются в лазарете.



Полузащитник "Лутона" Марвелус Накамба дисквалифицирован. Габриэль Ошо и Чидози Огбене решили свои проблемы со здоровьем.



ЧЕЛСИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" пропускал минимум по два гола в каждом из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Шеффилд Юнайтед" — единственная команда, которая еще не побеждала на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, набрав за пределами своего стадиона только одно очко из 21 возможного. "Клинки" ни разу не сохранили свои ворота на замке в 29 последних выездах к "синим" в рамках чемпионата — эта серия длится с 1922 года.



Впервые в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги выйдет Джордже Петрович, потому что Роберт Санчес пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Рис Джеймс и Марк Кукурелья также вне игры с повреждениями. Кристофер Нкунку готов к своему дебюту.



"Шеффилд Юнайтед" снова может рассчитывать на отбывших дисквалификации Оливера Норвуда и Оли Макберни, а вот Джек Робинсон этот матч пропустит из-за перебора желтых карточек. Бен Осборн и Джордж Болдок должны вернуться в заявку.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не знает поражений уже 28 домашних матчей кряду во всех соревнованиях — с поражения 1:2 от "Брентфорда" в ноябре 2022. В восьми последних поединках Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" потерпел шесть поражений и набрал лишь четыре очка. "Орлы" отделались только двумя поражениями в пяти последних выездах к "горожанам" (2 победы, 1 ничья).



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд не успевает залечить свою стопу к субботе. Жереми Доку и Кевин Де Брюйне также травмированы, но Джек Грилиш оправился после небольшого повреждения.



"Пэлас" будет вынужден положиться на резервного голкипера Реми Мэттьюза, потому что Сэм Джонстон получил травму против "Ливерпуля" в прошлый уикенд. Джордан Айю дисквалифицирован. Одсон Эдуар и Джефферсон Лерма угодили в лазарет, но Тайрик Митчелл поправился.



НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 18:00



"Ньюкасл" выиграл все шесть своих последних домашних матчей в Премьер-Лиге, пропустив только один гол. "Фулхэм" одержал две победы в двух последних поединках чемпионата с одинаковым счетом 5:0, но обе были домашними. "Сороки" выиграли все три последние встречи с "дачниками".



Правый защитник Киран Триппьер впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не сыграет за "Ньюкасл", потому что будет отбывать дисквалификацию. Энтони Гордон под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Вингер Виллиан готов сыграть за "Фулхэм", несмотря на вынужденную замену против "Вест Хэма". Исса Диоп залечил свою стопу и может выйти на замену. Тим Рим и Адама Траоре не готовы вернуться.



БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН 20:30



У "Бернли" восемь очков после 16 первых матчей — девять баллов были минимальной планкой на данной стадии сезона Премьер-Лиги для какой-либо команды, которой удавалось избежать вылета. "Эвертон" может впервые за три года оформить четыре победы кряду в высшем дивизионе. Только в прошлом месяце "ириски" сокрушили "бордовых" в Кубке Лиги — 3:0.



Из-за перебора желтых карточек "Бернли" не поможет левый защитник Чарли Тэйлор. Аарон Рэмси под вопросом.



"Эвертон" будет лишен дисквалифицированных Джаррада Брантуэйта и Идриссы Гейе. Майкл Кин должен поправиться, но Эшли Янгу и Шеймусу Коулмену нужно больше времени.