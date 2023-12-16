"Тоттенхэм" увозит три очка из Ноттингема

"Тоттенхэм" отпраздновал выездную победу 0:2 против "Ноттингем Форест", догнав по очкам "Манчестер Сити".

Стартовый состав "лесников" не изменился относительно выезда к "Вулверхэмптону" в прошлый уикенд (1:1).



Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу также не стал вносить изменений в старт по сравнению с победой 4:1 над "Ньюкаслом".



Мяч начался с хорошего момента у Сона Хен Мина, но голкипер хозяев Мэтт Тернер отразил удар капитана гостей.



В начале матча "Тоттенхэм" безраздельно владел мячом, но ничего выжать из этого не мог. "Форест" молчал до 19-й минуты, когда Энтони Эланга убежал в прорыв, однако экс-игрок "Манчестер Юнайтед" пробил прямо над Гульельмо Викарио, и тот успел поднять руки.



На 23-й минуте "шпоры" создали свой второй голевой момент, но Тернер в падении выловил мяч, который ткнул ногой Бреннан Джонсон.



Затем в матче случилась пауза, связанная с травмой и вынужденной заменой Джонсона, что позволило "лесникам" перевести дух и отодвинуть игру от своих ворот.



Однако уже в добавленное к первому тайму время гости открыли счет. Деян Кулусевски навесил во вратарскую, где Ришарлисон выиграл борьбу на втором этаже и неотразимо пробил головой — 0:1.



"Форест" активно начал второй тайм, а на 58-й минуте Эланга из пределов вратарской даже замкнул прострел Неко Уильямса с правого фланга, но из-за офсайда гол не был засчитан.



"Тоттенхэм" выдержал этот натиск соперника, после чего возобновил свои атаки, а на 65-й минуте забил второй гол. Тернер вынес мяч из штрафной прямо на Кулусевски, который рванул внутрь площадки, заложил финт и нанес мощный удар — 0:2.



За 20 минут до окончания основного времени положение "шпор" осложнилось, потому что Биссума получил прямую красную карточку за то, что шипами врезал по ноге Райана Йетса.



Гости достойно держались вдесятером, а Кулусевски даже имел шанс сделать счет разгромным, но на сей рад Тернер сыграл надежно.



Была голевая возможность и у хозяев, однако Викарио остановил мяч на линии ворот после удара головой Харри Тоффоло.



"Тоттенхэм" одержал вторую победу подряд, окончательно оставив позади недавнюю безвыигрышную серию из пяти матчей. За весь матч "Форест" наиграл только на один удар в створ, что выглядит скромно, особенно с учетом одного лишнего игрока.



"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче