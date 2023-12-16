"Эвертон" начнет сезон 2025/26 на новом стадионе

"Эвертон" объявил, что переедет на свой новый стадион к старту сезона 2025/26.

В данный момент строительство новой арены "Эвертона" вместимостью 52,888 зрителей в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док выходит на финишную прямую.



"Ириски" не ожидают каких-либо задержек и надеются закончить реализацию этого проекта стоимостью 550 миллионов фунтов до конца 2024 года, после чего стадион еще нужно будет испытать и сдать в эксплуатацию. Клуб принял решение не менять прописку посреди кампании.



Таким образом, следующий сезон станет последним для "Эвертона" на "Гудисон Парк", который является домом для мерсисайдского клуба почти 134 года.