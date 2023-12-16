"Эвертон" начнет сезон 2025/26 на новом стадионе

Новый стадион Эвертона "Эвертон" объявил, что переедет на свой новый стадион к старту сезона 2025/26.

В данный момент строительство новой арены "Эвертона" вместимостью 52,888 зрителей в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док выходит на финишную прямую.

"Ириски" не ожидают каких-либо задержек и надеются закончить реализацию этого проекта стоимостью 550 миллионов фунтов до конца 2024 года, после чего стадион еще нужно будет испытать и сдать в эксплуатацию. Клуб принял решение не менять прописку посреди кампании.

Таким образом, следующий сезон станет последним для "Эвертона" на "Гудисон Парк", который является домом для мерсисайдского клуба почти 134 года.


Метки Гудисон Парк, стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2023 00:05

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  1. suddenly 16.12.2023 00:24 # suddenly
    А Ливерпуль так и будет играть на разваливающимся Энфилде.

    (ответить)

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