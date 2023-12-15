Ван де Бек направляется в "Айнтрахт"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек близок к переходу в "Айнтрахт" на правах аренды.
С момента своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в сентябре 2020 Ван де Бек отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.
В этом сезоне Ван де Бек только дважды выходил на замену, суммарно проведя на футбольном поле 21 минуту с учетом всех соревнований, и Донни явно не хочет, чтобы вторая половина кампании сложилась так же.
Как сообщает The Independent, "Айнтрахт" уже достиг предварительно договоренности насчет аренды Ван де Бека и теперь ждет 26-летнего голландца на медобследование.
Арендное соглашение также обеспечит "Айнтрахту" опцию выкупа Ван де Бека в конце сезона за 15 млн. евро (12.9 млн. фунтов).
15.12.2023 23:00
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Нахрена его вообще покупали если даже толком не подпускали к основе? Мало того, что выкинули 40 лямов, так еще и карьеру пацану сломали. Был одним из самых талантливых воспитанников "Аякса" того поколения. Трансферная политика МЮ – это полный п*здец. Вроде бы клубом управляют взрослые дяди со всякими дипломами из этих ваших Гарвардов, но без слез на их управленческие решения не посмотришь. И длится это годами беспрерывно. В экономике есть такой термин как "ресурсное проклятие". Это когда приток халявной валюты (с нефти например) напрочь убивают у государства хоть какие-то стимулы развиваться иными способами из-за чего институты и государственные структуры медленно деградируют. Современный МЮ именно такой. Делает основную выручку на бренде, на остальное по*уй.
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