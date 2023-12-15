Ван де Бек направляется в "Айнтрахт"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек близок к переходу в "Айнтрахт" на правах аренды.

С момента своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в сентябре 2020 Ван де Бек отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



В этом сезоне Ван де Бек только дважды выходил на замену, суммарно проведя на футбольном поле 21 минуту с учетом всех соревнований, и Донни явно не хочет, чтобы вторая половина кампании сложилась так же.



Как сообщает The Independent, "Айнтрахт" уже достиг предварительно договоренности насчет аренды Ван де Бека и теперь ждет 26-летнего голландца на медобследование.



Арендное соглашение также обеспечит "Айнтрахту" опцию выкупа Ван де Бека в конце сезона за 15 млн. евро (12.9 млн. фунтов).