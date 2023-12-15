Шоу и Рэшфорд смогут сыграть против "Ливерпуля"

Защитник Люк Шоу и нападающий Маркус Рэшфорд смогут помочь "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Как и Харри Магуайр, Шоу был вынужденно заменен против "Баварии" посреди недели, тогда как Рэшфорд и вовсе не принимал участие в этом матче Лиги Чемпионов посреди недели.



Однако проблемы Люка с задней поверхностью бедра оказались незначительны, а Маркус уже оправился после болезни.



"Харри не будет доступен на предстоящие матчи, но мы не думаем, что он выбыл надолго. Люк Шоу тренировался этим утром, поэтому мы думаем, он будет доступен в воскресенье".



"Маркус Рэшфорд доступен. Мартиаль — нет", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага The Athletic.