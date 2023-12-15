Нкунку, наконец, готов к дебюту за "Челси"

Кристофер Нкунку Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку, наконец, готов к официальному дебюту за лондонский клуб.

Минувшим летом Нкунку перебрался в "Челси" из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 52 миллиона фунтов, но во время предсезонного матча в Чикаго получил потребовавшую операции травму колена.

Разговоры о том, что Нкунку вот-вот вернется в строй, ходили уже давно, и в пятницу главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подтвердил, что 26-летний француз примет участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".

"Да, он может принять участие. Это очень хорошая новость".

"Будет хорошо принять участие, оказаться в заявке и почувствовать соревновательный дух. Нам нужно быть спокойными и тихими, не подвергая его чрезмерному давлению. Теперь он будет совершенствоваться, узнавать Премьер-Лигу", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Нкунку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. hazard-eden 15.12.2023 20:49 # hazard-eden
    Ссытесь чмохи? Вот сейчас начнётся восхождение по турнирной таблице

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  2. suddenly 15.12.2023 20:01 # suddenly
    Сколько он матчей отыграет, прежде чем снова травмируется?

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