Нкунку, наконец, готов к дебюту за "Челси"

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку, наконец, готов к официальному дебюту за лондонский клуб.

Минувшим летом Нкунку перебрался в "Челси" из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 52 миллиона фунтов, но во время предсезонного матча в Чикаго получил потребовавшую операции травму колена.



Разговоры о том, что Нкунку вот-вот вернется в строй, ходили уже давно, и в пятницу главный тренер "синих" Маурисио Почеттино подтвердил, что 26-летний француз примет участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".



"Да, он может принять участие. Это очень хорошая новость".



"Будет хорошо принять участие, оказаться в заявке и почувствовать соревновательный дух. Нам нужно быть спокойными и тихими, не подвергая его чрезмерному давлению. Теперь он будет совершенствоваться, узнавать Премьер-Лигу", — цитирует Почеттино Sky Sports.