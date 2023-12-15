Постекоглу: "Я уже написал письмо Санте!"

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что уже передал боссам своего клуба список игроков, которых он хочет приобрести в январе.

В данный момент "Тоттенхэм" испытывает огромные проблемы по причине травм, и в следующем месяце ситуация только усугубится из-за отъезда Сона Хен Мина, Ива Биссума и Пап Матара Сарра в свои сборные.

Поэтому Постекоглу хочет не просто совершить приобретения, но и совершить их сразу после открытия трансферного окна.

"Я уже написал свое письмо Санте! Как и мои дети, теперь я должен посмотреть, был я достаточно послушным, чтобы мои желания исполнились, дружище".

"Это сложно, но травмы являются той причиной, почему усиление требуется нам как можно скорее. В январе нас ждут важные матчи, и если мы отложим приобретения до конца месяца, это будет означать, что они не смогут оказать влияние в этих матчах", — сообщил Постекоглу Evening Standard.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 19:00

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  1. suddenly 15.12.2023 19:19 # suddenly
    Надо было Деду Морозу из Великого Устюга писать.

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  2. drogba11cool 15.12.2023 19:14 # drogba11cool
    Сомнительно, что зимой придут топари, еще и сразу заиграют.

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  3. alexomck 15.12.2023 19:04 # alexomck
    Зевс!

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