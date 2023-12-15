Постекоглу: "Я уже написал письмо Санте!"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что уже передал боссам своего клуба список игроков, которых он хочет приобрести в январе.
В данный момент "Тоттенхэм" испытывает огромные проблемы по причине травм, и в следующем месяце ситуация только усугубится из-за отъезда Сона Хен Мина, Ива Биссума и Пап Матара Сарра в свои сборные.
Поэтому Постекоглу хочет не просто совершить приобретения, но и совершить их сразу после открытия трансферного окна.
"Я уже написал свое письмо Санте! Как и мои дети, теперь я должен посмотреть, был я достаточно послушным, чтобы мои желания исполнились, дружище".
"Это сложно, но травмы являются той причиной, почему усиление требуется нам как можно скорее. В январе нас ждут важные матчи, и если мы отложим приобретения до конца месяца, это будет означать, что они не смогут оказать влияние в этих матчах", — сообщил Постекоглу Evening Standard.
15.12.2023 19:00
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Зевс!
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