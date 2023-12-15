Холанд пропустит матч против "Кристал Пэлас"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу, но все еще может принять участие в клубном Чемпионате Мира.

Холанд, напомним, пропустил два последних матча из-за проблем со стопой, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассчитывает на возвращение Эрлинга не раньше полуфинала клубного Чемпионата Мира в следующий вторник, 19 декабря.



"Надеюсь, он сможет отправиться в Саудовскую Аравию. Сможет он сыграть в первом матче или втором, я не знаю".



"Я не переживаю. Это всего лишь трещина. Мы будем анализировать его состояние день за днем, неделя за неделей", — цитирует Гвардиолу The Independent.