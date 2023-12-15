"Челси" готов сделать предложение по Рамсдейлу после травмы Санчеса

Аарон Рамсдейл "Челси" готов активизировать свой интерес к голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу после потери с травмой Роберта Санчеса.

Во время выезда к "Эвертону" в прошлый уикенд Санчесу потребовалась вынужденная замена из-за травмы колена, проблемы с которым изначально возникли у Роберта несколькими днями ранее против "Манчестер Юнайтед".

"Челси" не называет сроки восстановления Санчеса, однако ожидается, что первый номер "синих" будет недоступен около четырех недель.

По информации talkSPORT, теперь "Челси" может сделать предложение по Рамсдейлу, который проигрывает конкуренцию Давида Райе в "Арсенале".

За ситуацией вокруг Рамсдейла также наблюдает "Ньюкасл", лишившийся Ника Поупа на четыре месяца, однако убедить "Арсенал" пойти на сделку посреди сезона будет непросто.

Добавим, пока Санчес не поправится и пока "Челси" не обзаведется другим голкипером, ворота "синих" будет защищать Джордже Петрович.


Метки Арсенал, Рамсдейл, Санчес, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 17:00

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  1. misha92 15.12.2023 17:52 # misha92
    обмен на мудрика + 40 миллионов

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  2. chelsea88 15.12.2023 17:08 # chelsea88
    Дебилы блеать, наxyя надо было отдавать Кепу?!

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  3. suddenly 15.12.2023 17:03 # suddenly
    Де Хею можно свободным агентом на полгода подписать

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