"Челси" готов сделать предложение по Рамсдейлу после травмы Санчеса

"Челси" готов активизировать свой интерес к голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу после потери с травмой Роберта Санчеса.

Во время выезда к "Эвертону" в прошлый уикенд Санчесу потребовалась вынужденная замена из-за травмы колена, проблемы с которым изначально возникли у Роберта несколькими днями ранее против "Манчестер Юнайтед".



"Челси" не называет сроки восстановления Санчеса, однако ожидается, что первый номер "синих" будет недоступен около четырех недель.



По информации talkSPORT, теперь "Челси" может сделать предложение по Рамсдейлу, который проигрывает конкуренцию Давида Райе в "Арсенале".



За ситуацией вокруг Рамсдейла также наблюдает "Ньюкасл", лишившийся Ника Поупа на четыре месяца, однако убедить "Арсенал" пойти на сделку посреди сезона будет непросто.



Добавим, пока Санчес не поправится и пока "Челси" не обзаведется другим голкипером, ворота "синих" будет защищать Джордже Петрович.