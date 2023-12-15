Хау не уверен, что "Ньюкасл" выкупит Холла у "Челси"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау усомнился в том, что его клуб выкупит защитника Льюиса Холла у "Челси".

Минувшим летом "Ньюкасл" взял Холла у "Челси" в аренду с обязательством по выкупу за 28 миллионов фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако пока 18-летний англичанин провел только шесть матчей за "сорок", оставив немало вопросов своими действиями в обороне.



По словам Хау, "Ньюкасл" будет обязан выкупить Холла только при соблюдении определенных условий, и у Эдди нет уверенности, что это случится.



"Вы спрашиваете не того человека. Я не уверен на 100 процентов. Льюис действительно талантливый игрок и обладает огромными техническими качествами. Он креативен и может очень хорошо отдать финальный пас. Он действительно хороший крайний защитник атакующей направленности".



"Он должен научиться определенным вещам в плане оборонительных действий, и мы работаем с ним над этим. Но он молод и не так давно переквалифицировался в левого защитника. Ему может потребоваться немного времени, чтобы обрести эту оборонительную стабильность, на которую мы рассчитываем".



"Кто принимает окончательное решение? Не я. Сейчас он здесь. Он игрок "Ньюкасла". Думаю, должны быть соблюдены определенные условия", — цитирует Хау Daily Mirror.