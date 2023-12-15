Хау не уверен, что "Ньюкасл" выкупит Холла у "Челси"

Льюис Холл Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау усомнился в том, что его клуб выкупит защитника Льюиса Холла у "Челси".

Минувшим летом "Ньюкасл" взял Холла у "Челси" в аренду с обязательством по выкупу за 28 миллионов фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов.

Однако пока 18-летний англичанин провел только шесть матчей за "сорок", оставив немало вопросов своими действиями в обороне.

По словам Хау, "Ньюкасл" будет обязан выкупить Холла только при соблюдении определенных условий, и у Эдди нет уверенности, что это случится.

"Вы спрашиваете не того человека. Я не уверен на 100 процентов. Льюис действительно талантливый игрок и обладает огромными техническими качествами. Он креативен и может очень хорошо отдать финальный пас. Он действительно хороший крайний защитник атакующей направленности".

"Он должен научиться определенным вещам в плане оборонительных действий, и мы работаем с ним над этим. Но он молод и не так давно переквалифицировался в левого защитника. Ему может потребоваться немного времени, чтобы обрести эту оборонительную стабильность, на которую мы рассчитываем".

"Кто принимает окончательное решение? Не я. Сейчас он здесь. Он игрок "Ньюкасла". Думаю, должны быть соблюдены определенные условия", — цитирует Хау Daily Mirror.


Метки Ньюкасл, Хау, Холл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. yela 15.12.2023 16:13 # yela
    Он же с рождения за Ньюкасл. После этих слов его немногие ждут в Челси.

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  2. akado 15.12.2023 16:08 # akado
    Кукушку сливаем, пацана возвращаем.

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