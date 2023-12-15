Оуэн предсказывает "Ливерпулю" "относительно комфортную победу" над МЮ

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн ожидает, что "Ливерпуль" одержит "относительно комфортную победу" над "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче на "Энфилде".

"Юнайтед" проиграл оба последних матча, уступив "Борнмуту" (0:3) и затем "Баварии" (0:1). Ситуация "красных дьяволов" усугубляется травмами Харри Магуайра и Люка Шоу.



Оуэн не думает, что в этот раз "Юнайтед" будет разгромлен на "Энфилде" со счетом 7:0, как в прошлом сезоне, но все равно думает, что "Ливерпуль" победит уверенно.



"Я бы сказал, что "Юнайтед" будет слегка нервничать насчет выезда на "Энфилд", учитывая их недавнюю форму. "Энфилд" — это стадион, где тебя могут по-настоящему сокрушить, и "Юнайтед" сталкивался с этим в прошлом!"



"Вместо того, чтобы отправиться туда со страхом и обороняться весь матч, "Юнайтед" должен посмотреть, как "Тоттенхэм" сыграл против "Манчестер Сити". Они приехали на "Этихад" с реальным планом, не зная страха".



"Они легко могли проиграть 6:1, но это единственный способ стать лучше. Когда у тебя есть план, дальше можно вносить в него улучшения. Я переживаю, что "Юнайтед" отправится на "Энфилд" и проиграет 2:0, а затем некоторые игроки будут испытывать облегчение от того, что они избежали позорных 5:0! На их месте я бы определил манеру игры, держался бы ее и надеялся прибавить".



"Я ставлю на победу "Ливерпуля" 2:0. Это будет относительно комфортная победа", — сообщил Оуэн Boyle Sports.