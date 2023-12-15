Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно купить опорника в январе

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно купить опорного полузащитника в январе.

Минувшим летом "Ливерпуль" укрепил свой состав сразу тремя полузащитниками, однако Каррагер отмечает, что команде Юргена Клоппа по-прежнему не хватает чистого опорника.



По мнению Джейми, "Ливерпуль" обязан купить такого игрока в январе, если надеется завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



"Ливерпуль" на вершине лиги, и я не совсем уверен, как это стало возможно. Таблица лиги говорит одно, но мои глаза говорят мне нечто другое. Баланс команды по-прежнему не совсем в порядке, и сложно представить, что он будет достигнут без качественного полузащитника оборонительного плана".



"Об их новой полузащите много говорят, но она пока не функционирует на полную. Трио из Собослаи, Алексиса Макаллистера и Райана Гравенберха производит впечатление только моментами, нежели в нескольких матчах подряд".



"Это должно измениться, чтобы "Ливерпуль" удержался на вершине. Новички должны повысить свой уровень, перейдя от отдельных многообещающих матчей к стабильной игре на высоком уровне. Приближается январь, и они должны принять решение насчет 6-го номера. Если у них на радаре есть игрок, то почему бы не попытаться заполучить его уже сейчас, нежели ждать?" — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.