Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" не удается найти покупателя на Джейдона Санчо. ПСЖ интересуется Каземиро. Боссы "Челси" теряют доверие к Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" следит за нападающим "Штутгарта" Серу Гирасси. (Sky Sports)



"Юнайтед" не удается найти покупателя на Джейдона Санчо из-за зарплаты вингера в 350,000 фунтов в неделю. (The Sun)



"Юнайтед" контактирует с "Ниццей" насчет покупки полузащитника Кефрена Тюрама. (Calciomercato)



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро вызывает интерес у ПСЖ и "Аль-Хиляля". (Sports Zone)



"Челси" выбирает себе нового нападающего из Виктора Осимхена, Айвена Тоуни и Сантьяго Хименеса. (ESPN)



Защитник "Челси" Ян Матсен вызывает интерес у дортмундской "Боруссии". Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Нони Мадуэке и Армандо Бройя также могут покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе. (ESPN)



"Челси" наблюдает за ситуацией вокруг голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла. (ESPN)



У "Арсенала" "нет шансов" переманить полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса в январе. (David Ornstein)



"Арсенал" готов заплатить 17 млн. фунтов за нападающего "Сантоса" Маркоса Леонардо. (Fabiano Farah)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" просматривали 18-летнего полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны". (90min)



"Ньюкасл" заинтересован в полузащитнике "Аль-Ахли" Габри Вейге. (talkSPORT)



Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс стал целью для "Вест Хэма" на январь. (talkSPORT)



Другое



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сохраняет доверие своих игроков, но начинает терять доверие руководства клуба. (talkSPORT)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что не будет уволен до встречи с сэром Джимом Рэтклиффом, покупающим 25% акций клуба. (The Sun)



"Челси" склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с защитником Тиаго Силвой. (David Ornstein)



На следующей неделе 16-летний полузащитник Кендри Паес из Эквадора будет тренироваться с "Челси". (The Telegraph)



Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен получил прямую красную карточку в матче Лиги Конференций за "Бешикташ". (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо сделал предложение своей девушке, с которой он встречается с 2020 года. (The Sun)