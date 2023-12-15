Эменало не надеется переманить Салаха в январе
Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало считает маловероятным приобретение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в январе.
В летнее трансферное окно "Ливерпуль" отклонил предложение саудовского "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха.
Интерес к 31-летнему египтянину из Саудовской Аравии сохраняется, однако Эменало понимает, что его клубам, вероятно, придется запастись терпением до следующего лета.
"Что касается игроков вроде Мо Салаха, Месси, Бензема, Роналду и Кевина Де Брюйне, то мы готовы к диалогу, если они доступны".
"Но мы также понимаем, что Мо счастлив в настоящий момент и выступает за "Ливерпуль", замечательный клуб с историей. Мы очень это уважаем и не хотим подвергать его какому-либо давлению".
"Но если существует какой-нибудь интерес что-нибудь предпринять, то Мо Салах — тот игрок, которого ты хочешь в свою лигу, любую лигу", — сообщил Эменало Sky Sports.
15.12.2023 12:00
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не хотелось бы его терять, но если все стороны будут согласны и довольны, нужно уже начинать отвязываться от зависимости от салаха, чем раньше тем лучше. я бы еще посмотрел бы на эллиота на фланге, в центре он не очень силен, слишком мал. а вот слева было бы интересно глянуть, левая у него норм
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