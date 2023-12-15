Эменало не надеется переманить Салаха в январе

Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало считает маловероятным приобретение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в январе.

В летнее трансферное окно "Ливерпуль" отклонил предложение саудовского "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха.



Интерес к 31-летнему египтянину из Саудовской Аравии сохраняется, однако Эменало понимает, что его клубам, вероятно, придется запастись терпением до следующего лета.



"Что касается игроков вроде Мо Салаха, Месси, Бензема, Роналду и Кевина Де Брюйне, то мы готовы к диалогу, если они доступны".



"Но мы также понимаем, что Мо счастлив в настоящий момент и выступает за "Ливерпуль", замечательный клуб с историей. Мы очень это уважаем и не хотим подвергать его какому-либо давлению".



"Но если существует какой-нибудь интерес что-нибудь предпринять, то Мо Салах — тот игрок, которого ты хочешь в свою лигу, любую лигу", — сообщил Эменало Sky Sports.