17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Ришарлисон В пятницу, 15 декабря, поединком "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэма" стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ноттингем Форест" выиграл только один из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 6 поражений). "Лесники" потерпели два поражения в двух последних поединках высшего дивизиона на "Сити Граунд" — как и в 20 предыдущих (9 побед, 9 ничьих).

"Тоттехнэм" забивает уже 28 матчей высшего дивизиона кряду, и это вторая лучшая серия в истории клуба (32 в 1962 году). На данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги у "шпор" была идентичная статистика: девять побед, три ничьи, четыре поражения, 33 гола забито и 23 пропущено.

"Форест" проиграл все четыре последние встречи с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге. Последний раз "лесники" побеждали "шпор" дома в январе 1997 — 2:1.

Защитник "Форест" Серж Орье решил свои проблемы с икроножной мышцей. Надеется вернуться в строй и Мурильо.

Полузащитник Джовани Ло Чельсо пополнил внушительный лазарет "Тоттенхэма", получив ушиб на тренировке. Микки Ван де Вен и Джеймс Мэддисон вернутся после Нового года.


Метки анонс тура, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 595

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 15.12.2023 11:59 # fiezzo
    Пользователь сайта с самым высоким уровнем эстрогена - суп, опубликовал свои прогнозы на 2024 год:
    1)Украина неожиданно для всех нанесет сокрушительный удар по РФ из всех видов стратегического и тактического вооружения. Оккупированные территории будут освобождены.
    Все это случится в канун т.н. выборов на России. К слову, скорее всего на России будут отменены выборы и будет объявлено военное положение со всеми мобилизациями и конфискациями.

    2) Путин скорее всего будет убит его же окружением. Вероятно будет применен способ отработанный на Пригожине
    3) Россия погрузится в жуткий политический и экономический хаос. Начнется гражданская война и парад суверинитетов.
    4) Будет совершена попытка применения ядерного оружия а отношении Украины. Этот шаг будет пресечен украинской разведкой. Точка запуска будет уничтожена украинской стратегической ракетой.
    5) Уже в начале 2024 года будет устранен кто-то из топ пропагандистов РФ. Вообще, это событие булет сигналом большого контрнаступления по всем фронтам, военным и медийным.
    6) Алексею Навальному будет вручена Нобелевская Премия Мира. Российские политзаключенные выйдут на свободу
    7) Ипотечный кризис накроет строительную отрасль. Мгновенно посыпится банковский сектор. 12. Ядерная мина, заложенная Путиным под Россию в феврале 2022 взоврется в 2024.


    Напоминаю, ещё должны сбыться до конца года прогнозы супа на 2023, а именно:
    1) Эрдоган покинеи пост президента Турции
    2) Украина совершит стремительное контрнаступление
    3) в России будет новая волна мобилизации

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  2. szobo88 15.12.2023 11:58 # szobo88
    У Тоттенхэма жёсткое невезение. Теперь и Ло Чельсо выбыл, один из лучших в последних матчах.

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  3. alexomck 15.12.2023 11:54 # alexomck
    1 победа в 10 последних матчах, как его до сих пор не уволили.

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  4. kellborn 15.12.2023 11:45 # kellborn
    Спасибо за мнение. Теперь хотелось бы услышать мнение пацана

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  5. alexomck 15.12.2023 11:42 # alexomck
    пора уволить Купера

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  6. gameboy 15.12.2023 11:25 # gameboy
    Ниже нам нужно мнение чушпана

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  7. kellborn 15.12.2023 11:04 # kellborn
    Вообще по всем канонам Тоттенхем должен занимать 5 место, но Арс с МС проваливаться в ЛЧ из-за чего пятая строчка становится не квалификационной от Англии.

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