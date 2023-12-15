17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 15 декабря, поединком "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэма" стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" выиграл только один из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 6 поражений). "Лесники" потерпели два поражения в двух последних поединках высшего дивизиона на "Сити Граунд" — как и в 20 предыдущих (9 побед, 9 ничьих).



"Тоттехнэм" забивает уже 28 матчей высшего дивизиона кряду, и это вторая лучшая серия в истории клуба (32 в 1962 году). На данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги у "шпор" была идентичная статистика: девять побед, три ничьи, четыре поражения, 33 гола забито и 23 пропущено.



"Форест" проиграл все четыре последние встречи с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге. Последний раз "лесники" побеждали "шпор" дома в январе 1997 — 2:1.



Защитник "Форест" Серж Орье решил свои проблемы с икроножной мышцей. Надеется вернуться в строй и Мурильо.



Полузащитник Джовани Ло Чельсо пополнил внушительный лазарет "Тоттенхэма", получив ушиб на тренировке. Микки Ван де Вен и Джеймс Мэддисон вернутся после Нового года.