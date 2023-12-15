Моуриньо назвал символическую сборную своих игроков
Бывший наставник "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную игроков, которых он когда-либо тренировал.
60-летний Моуриньо, который в данный момент возглавляет "Рому", завоевал огромное количество трофеев за свою карьеру, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Также Жозе дважды выигрывал Лигу Чемпионов.
Значительный отрезок карьеры Моуриньо был связан с "Челси", где он провел два периода, поэтому неудивительно, что представители лондонского клуба доминируют в той символической сборной, которую Жозе составил по просьбе бывшего полузащитника "синих" Джона Оби Микела, ныне ведущего авторского подкаста.
Помимо восьми игроков, с которыми ему довелось поработать в "Челси", Моуриньо включил в состав символической сборной Хавьера Дзанетти из "Интера" и Месута Озила с Криштиану Роналду из "Реала". Представителям "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе места не нашел.
15.12.2023 10:00
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Хазар его слил же
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странно но по моему именно он сплавил Галласа в обмен на Коула из Арсенала
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Gallas слева это сильно!
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