Моуриньо назвал символическую сборную своих игроков

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную игроков, которых он когда-либо тренировал.

60-летний Моуриньо, который в данный момент возглавляет "Рому", завоевал огромное количество трофеев за свою карьеру, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Также Жозе дважды выигрывал Лигу Чемпионов.

Значительный отрезок карьеры Моуриньо был связан с "Челси", где он провел два периода, поэтому неудивительно, что представители лондонского клуба доминируют в той символической сборной, которую Жозе составил по просьбе бывшего полузащитника "синих" Джона Оби Микела, ныне ведущего авторского подкаста.

Помимо восьми игроков, с которыми ему довелось поработать в "Челси", Моуриньо включил в состав символической сборной Хавьера Дзанетти из "Интера" и Месута Озила с Криштиану Роналду из "Реала". Представителям "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе места не нашел.

Символическая сборная игроков Моуриньо


Метки Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.12.2023 10:38 # alexomck
    Хазар его слил же

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  2. verh 15.12.2023 10:09 # verh
    странно но по моему именно он сплавил Галласа в обмен на Коула из Арсенала

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  3. cfclamps8 15.12.2023 10:08 # cfclamps8
    Gallas слева это сильно!

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