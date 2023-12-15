Моуриньо назвал символическую сборную своих игроков

Бывший наставник "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную игроков, которых он когда-либо тренировал.

60-летний Моуриньо, который в данный момент возглавляет "Рому", завоевал огромное количество трофеев за свою карьеру, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Также Жозе дважды выигрывал Лигу Чемпионов.



Значительный отрезок карьеры Моуриньо был связан с "Челси", где он провел два периода, поэтому неудивительно, что представители лондонского клуба доминируют в той символической сборной, которую Жозе составил по просьбе бывшего полузащитника "синих" Джона Оби Микела, ныне ведущего авторского подкаста.



Помимо восьми игроков, с которыми ему довелось поработать в "Челси", Моуриньо включил в состав символической сборной Хавьера Дзанетти из "Интера" и Месута Озила с Криштиану Роналду из "Реала". Представителям "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе места не нашел.



