"Вильярреал" заинтересован в Седрике Соареше

Седрик Соареш "Вильярреал" заинтересован в приглашении защитника "Арсенала" Седрика Соареша в январе.

По информации ESPN, "Вильярреал" хотел заполучить Седрика еще минувшим летом и сейчас собирается предпринять вторую попытку.

В этом сезоне 32-летний португалец отметился только тремя появлениями в стартовом составе "канониров", обычно проигрывая конкуренцию другим крайним защитникам вроде Бена Уайта, Такехиро Томиясу и Александра Зинченко.

Контракт Седрика истекает в конце этого сезона, поэтому "Арсенал" готов выслушать предложения по экс-игроку "Саутгемптона", будь то аренда или постоянный трансфер.

Источник добавляет, что к Седрику также существует интерес со стороны неназванных клубов из Турции.


Метки Арсенал, Вильярреал, Соареш

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 09:00

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