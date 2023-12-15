"Вильярреал" заинтересован в Седрике Соареше

"Вильярреал" заинтересован в приглашении защитника "Арсенала" Седрика Соареша в январе.

По информации ESPN, "Вильярреал" хотел заполучить Седрика еще минувшим летом и сейчас собирается предпринять вторую попытку.



В этом сезоне 32-летний португалец отметился только тремя появлениями в стартовом составе "канониров", обычно проигрывая конкуренцию другим крайним защитникам вроде Бена Уайта, Такехиро Томиясу и Александра Зинченко.



Контракт Седрика истекает в конце этого сезона, поэтому "Арсенал" готов выслушать предложения по экс-игроку "Саутгемптона", будь то аренда или постоянный трансфер.



Источник добавляет, что к Седрику также существует интерес со стороны неназванных клубов из Турции.