Бербатов: "Юнайтед" должно быть стыдно"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов раскритиковал "красных дьяволов" за вылет из Лиги Чемпионов.

Выиграв лишь один из шести своих матчей и пропустив рекордные для всех английских команд 15 голов, "Юнайтед" занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов.



Бербатов считает, что столь невыразительному выступлению "Юнайтед" в Лиге Чемпионов не может быть оправданий. По мнению Димитара, команде Эрика Тен Хага должно быть стыдно.



"Нужно быть готовым к футболу Лиги Чемпионов, ты не можешь становиться последним в своей группе. Тебе должно быто стыдно, ты должен чувствовать грусть, разочарование и злость на себя и своих партнеров по команде за то, что вы финишировали последними".



"Не думаю, что они не были готовы к Лиге Чемпионов, но если тебе не хватает качеств во время матча, ты будешь страдать. Стыдно финишировать ниже "Копенгагена" и "Галатасарая". Игра команды против "Баварии" была недостаточно хороша".



"Что ты можешь сказать в этой ситуации, будучи игроком? Ты просто должен поднять руки, извиниться за то, что вы были недостаточно хороши, и вернуться на поле. Таков футбол — здесь у тебя всегда есть следующий сезон, следующая Лига Чемпионов".



"Если ты туда попадешь", — сообщил Бербатов Betfair.