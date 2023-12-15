Шмейхель считает, что у МЮ нет шансов против "Ливерпуля"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что у "красных дьяволов" нет никаких шансов победить "Ливерпуль" в воскресенье.

К воскресному выезду на "Энфилд" "Юнайтед" подходит на фоне разочаровывающих домашних поражений от "Баварии" (0:1) и "Борнмута" (0:3).



Помимо этого, капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш пропустит матч против "Ливерпуля" из-за дисквалификации, а Харри Магуайру с Люком Шоу потребовалась вынужденная замена против "Баварии", что не добавляет Шмейхелю оптимизма.



"Я должен быть честен. Такое впечатление, что у нас совершенно не идет игра. Помимо этого, Харри Магуайр уходит с травмой, Люк Шоу уходит с травмой".



"Нас ждет "Ливерпуль" в воскресенье. Я стараюсь не думать об этом. Мы сыграем без своего капитана (Фернандеша), без своего лучшего игрока за последний месяц или вроде того в лице Харри Магуайра. Не будет и Люка Шоу, если он травмирован".



"Наши перспективы выглядят не очень хорошо. Учитывая игру против "Баварии", как эта команда может отправиться на "Энфилд" и победить? Я просто не представляю этого", — цитирует Шмейхеля Liverpool Echo.