Клопп: "Никогда не буду судить игрока по такого рода матчу"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что не будет судить никого из своих игроков по поражению 2:1 от "Юниона" в Лиге Европы.

Накануне "Ливерпуль" резервным составом потерпел поражение в Брюсселе, что, правда, не помешало "красным" финишировать во главе своей группы Лиги Европы.



Средний возраст стартового состава "Ливерпуля" оказался равен 21.9 лет. Клопп выпустил сразу шесть игроков в возрасте 20 лет или моложе, поэтому Юрген не собирается быть строгим.



"Я полностью перетасовал состав, поэтому, думаю, мы произвели слишком много изменений для игрового ритма".



"Я никогда не буду судить об игроке по такого рода матчу и говорить "окей, очевидно, он недостаточно хорош" или вроде того".



"Я знаю, насколько они хороши, потому что я наблюдаю их каждый день на тренировках, и сегодня вечером они получили важный опыт".



"Не думаю, что какая-либо карьера начиналась без таких матчей, когда у тебя возникают трудности, когда тебе нужно сражаться, когда ты пытаешься уцелеть".



"Для некоторых это был действительно важный опыт, а другим это поможет почувствовать ритм. Временами мы играли хорошо".



"Это будет несправедливо, если я скажу сейчас, что мы приехали сюда с детьми, а наш соперник находится во главе бельгийской лиги. Это было действительно сложно, но я думаю, мы попытались, и меня это устраивает".



"Никто не пострадал, никто не травмироваться, поэтому теперь отдых, дорога домой, и затем мы пойдем в бой снова", — цитирует Клоппа The Independent.