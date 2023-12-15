"Вест Хэм" и "Брайтон" выиграли свои группы в Лиге Европе

Мохаммед Кудус "Вест Хэм" и "Брайтон" выиграли свои группы в Лиге Европе благодаря победам над "Фрайбургом" и "Марселем", соответственно.

"Вест Хэму", который дома принимал "Фрайбург", удался быстрый гол. Эдсон Альварес из центрального круга сделал заброс вперед на Мохаммеда Кудуса, который обработал мяч и расстрелял ворота.

Незадолго до перерыва отличился уже сам Альварес, сыграв в стенку с Джарродом Боуэном и пробив из центра штрафной. Матч так и закончился со счетом 2:0.

А вот "Брайтон" смог дожать "Марсель" только в самой концовке. Жоао Педро получил мяч в штрафной, избавился от опеки и пробил по воротам — 1:0.

"Вест Хэм" (Англия) — "Фрайбург" (Германия) — 2:0 (2:0)

Голы: Кудус 14, Альварес 42.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал (Керер 88), Мавропанос, Агерд, Палмери, Альварес (Форнальс 54), Соучек, Уорд-Проуз, Кудус (Корне 88), Пакета (Мубама 72), Боуэн (Ингс 72).

"Брайтон" (Англия) — "Марсель" (Франция) — 1:0 (0:0)

Гол: Педро 88.

"Брайтон": Стил, Игорь, Ван Хекке, Данк, Хиншелвуд (Милнер 74), Адингра (Фергюсон 64), Гилмор (Балеба 90), Гросс, Буонанотте (Лаллана 74), Педро (Велтман 90), Митома.


Метки Брайтон, Вест Хэм, Лига Европы, Марсель, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 59



Поиск: