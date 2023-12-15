"Вест Хэм" и "Брайтон" выиграли свои группы в Лиге Европе благодаря победам над "Фрайбургом" и "Марселем", соответственно.

"Вест Хэму", который дома принимал "Фрайбург", удался быстрый гол. Эдсон Альварес из центрального круга сделал заброс вперед на Мохаммеда Кудуса, который обработал мяч и расстрелял ворота.



Незадолго до перерыва отличился уже сам Альварес, сыграв в стенку с Джарродом Боуэном и пробив из центра штрафной. Матч так и закончился со счетом 2:0.



А вот "Брайтон" смог дожать "Марсель" только в самой концовке. Жоао Педро получил мяч в штрафной, избавился от опеки и пробил по воротам — 1:0.



"Вест Хэм" (Англия) — "Фрайбург" (Германия) — 2:0 (2:0)



Голы: Кудус 14, Альварес 42.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал (Керер 88), Мавропанос, Агерд, Палмери, Альварес (Форнальс 54), Соучек, Уорд-Проуз, Кудус (Корне 88), Пакета (Мубама 72), Боуэн (Ингс 72).



"Брайтон" (Англия) — "Марсель" (Франция) — 1:0 (0:0)



Гол: Педро 88.



"Брайтон": Стил, Игорь, Ван Хекке, Данк, Хиншелвуд (Милнер 74), Адингра (Фергюсон 64), Гилмор (Балеба 90), Гросс, Буонанотте (Лаллана 74), Педро (Велтман 90), Митома.