Холанд поспорит с Месси и Мбаппе за звание Игрока Года по версии ФИФА

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в финальный шорт-лист претендентов на звание Игрока Года по версии ФИФА.

Уже в пятницу в Лондоне состоится церемония вручения наград The Best ФИФА по итогам 2023 года.

В преддверии этого мероприятия ФИФА сократила список претендентов на главную награду вечера с 12 до трех игроков.

Помимо упомянутого Холанда, который в прошлом сезоне выиграл с "Сити" Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, в финальный шорт-лист вошли Лионель Месси из "Интер Майами" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Месси в прошлом сезоне выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира, а также вместе с Мбаппе стал чемпионом французской Лиги 1, до своего отъезда в МЛС.


Метки Манчестер Сити, награды, ФИФА, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 00:05

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