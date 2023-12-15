Холанд поспорит с Месси и Мбаппе за звание Игрока Года по версии ФИФА

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в финальный шорт-лист претендентов на звание Игрока Года по версии ФИФА.

Уже в пятницу в Лондоне состоится церемония вручения наград The Best ФИФА по итогам 2023 года.



В преддверии этого мероприятия ФИФА сократила список претендентов на главную награду вечера с 12 до трех игроков.



Помимо упомянутого Холанда, который в прошлом сезоне выиграл с "Сити" Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, в финальный шорт-лист вошли Лионель Месси из "Интер Майами" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.



Месси в прошлом сезоне выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира, а также вместе с Мбаппе стал чемпионом французской Лиги 1, до своего отъезда в МЛС.