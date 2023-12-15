Холанд поспорит с Месси и Мбаппе за звание Игрока Года по версии ФИФА
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в финальный шорт-лист претендентов на звание Игрока Года по версии ФИФА.
Уже в пятницу в Лондоне состоится церемония вручения наград The Best ФИФА по итогам 2023 года.
В преддверии этого мероприятия ФИФА сократила список претендентов на главную награду вечера с 12 до трех игроков.
Помимо упомянутого Холанда, который в прошлом сезоне выиграл с "Сити" Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, в финальный шорт-лист вошли Лионель Месси из "Интер Майами" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.
Месси в прошлом сезоне выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира, а также вместе с Мбаппе стал чемпионом французской Лиги 1, до своего отъезда в МЛС.
15.12.2023 00:05
Просмотров: 171
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И так понятно кто возьмёт-Мессия, опять всех купит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий