"Астон Вилла" выиграла свою группу в Лиге Конференций

Астон Вилла "Астон Вилла" подтвердила первое место в своей группе Лиги Конференций, сыграв вничью со "Зриньски" — 1:1.

Имея значительное игровое преимущество, около часовой отметки "Вилла" смогла открыть счет усилиями Николо Дзаньоло, который принял передачу с фланга от Джона Макгинна, обработал мяч и пробил.

В концовке матча команда Унаи Эмери позволила сопернику уйти от поражения, однако даже набранного очка "вилланам" хватило, чтобы выиграть свою группу.

Теперь "Вилла" ожидает назначенной на понедельник жеребьевки плей-офф Лиги Конференций.

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Малекинушич 87 — Дзаньоло 61.

"Астон Вилла": Маршалл, Кэш (Чемберс 69), Конса, Луис, Торрес (Карлос 69), Морено (Динь 58), Диаби (О'Райли 79), Дзаньоло, Дуран, Дендонкер, Рэмси (Макгинн 58).


Метки Астон Вилла, Зриньски, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2023 23:00

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