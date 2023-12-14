"Астон Вилла" выиграла свою группу в Лиге Конференций

"Астон Вилла" подтвердила первое место в своей группе Лиги Конференций, сыграв вничью со "Зриньски" — 1:1.

Имея значительное игровое преимущество, около часовой отметки "Вилла" смогла открыть счет усилиями Николо Дзаньоло, который принял передачу с фланга от Джона Макгинна, обработал мяч и пробил.



В концовке матча команда Унаи Эмери позволила сопернику уйти от поражения, однако даже набранного очка "вилланам" хватило, чтобы выиграть свою группу.



Теперь "Вилла" ожидает назначенной на понедельник жеребьевки плей-офф Лиги Конференций.



"Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Малекинушич 87 — Дзаньоло 61.



"Астон Вилла": Маршалл, Кэш (Чемберс 69), Конса, Луис, Торрес (Карлос 69), Морено (Динь 58), Диаби (О'Райли 79), Дзаньоло, Дуран, Дендонкер, Рэмси (Макгинн 58).