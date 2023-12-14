"Ливерпуль" экспериментальным составом проиграл "Юниону"
"Ливерпуль" остался победителем своей группы Лиги Европы, несмотря на поражение 2:1 в гостях у "Юниона".
Относительно победы 1:2 над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд в стартовом составе "красных" уцелели только Джарелл Куанса и Ватару Эндо.
"Ливерпуль" много владел мячом в начале матч, но ничего не мог из этого выжать, даже ударов.
"Юнион" выглядел предпочтительнее, сразу начав пристреливаться. Однако голкипер гостей Кувин Келлехер остановил выход соперника один на один по краю штрафной.
В итоге хозяева открыли счет на 32-й минуте. Мохаммед Амура ускользнул от Ибраимы Конате, проскочил мимо Келлехера и поразил пустые ворота — 1:0.
Вернуться в игру "Ливерпулю" помог стандарт. На 39-й минуте Кертис Джонс подал угловой, а мяч дошел до центра штрафной, где Куанса обработал снаряд и поразил ворота — 1:1.
Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "Юнионом". Кэмерон Пуэртас ударом с левого края штрафной поразил ближний угол ворот зазевавшегося Келлехера — 2:1.
Юргену Клоппа не удалось взбодрить свою команду в перерыве, потому что во втором тайме "красные" продолжили демонстрировать беззубый футбол.
На 62-й минуте Пуэртас ударом с границы штрафной еще раз поразил ворота Келлехера, однако гостей спасла игра рукой, обнаруженная системой VAR. Гол не был засчитан.
Свой второй удар в створ за матч "Ливерпуль" нанес только на 79-й минуте. Это вышедший на замену Райан Гравенберх издалека размял голкипера "Юниона".
"Красные" так и не смогли уйти от поражения, да и моментов для этого не имели.
"Ливерпуль" показал очень скромную игру, даже для такого экспериментального состава. Однако этот матч не имел никакого турнирного значения для "красных", вдобавок Юрген Клопп дал передышку ведущим игрокам перед битвой с "Манчестер Юнайтед".
"Юнион" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:1 (2:1)
Голы: Амура 32, Пуэртас 43 — Куанса 39.
"Ливерпуль": Келлехер, Чемберс (Скэнлон 63), Конате (Гомес 45), Куанса, Брэдли, Джонс, Эндо (Гравенберх 45), Эллиотт, Гордон (Макконнелл 75), Доак (Нуньес 63), Гакпо.
14.12.2023 22:45
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Сенаторы-республиканцы уходят на новогодние каникулы, не согласовав запрос о новой помощи Киеву, а критическая помощь Украине оказалась у них в заложниках — Белый дом.
США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева — Пентагон.
Выбор очевиден - поросят на убой.
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Охуенная история
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Сидели мы как-то с другом, который фан пенсии и смотрели какой-то матч который канониры проебали. Тут к нам присел парнишка, который заявил - Вы наверное не знаете.. Был сезон 2003-04.. Беспроигрышный легендарный сезон Арсенала.
Ну, молодец, парень - красиво говорил.. Я аж проникся душой к пушкарям.
Но в это время мой товарищ - пенс, активно мне делал знаки руками.
Ноль показывал. Типа ЛЧ у них НОЛЬ...
Что самое смешное, у пенсов тогда ЛЧ тоже было Ноль.
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А кто смотрел то?
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Резервисты и молодежь получили практику. Сойдет. Впереди дерби Англии.
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Жалкое зрелище.
Вот и весь наш хваленый ливерпуль.
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оба уриона -и брюссельский,и римский -одержали победу
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14.12.2023 22:09 #
yxaxaxaxaxa
грузите на п2 пока не поздно , один хуй камбек будет, то что вы от своих команд не видите никогда
Источник: http://fapl.ru/posts/104584/#reply
Ну че, пачаны, успели загрузить на победу этого Салахпуля? Сколько подняли на камбеке? Заранее поздравляю.
(ответить)
Жалкое зрелище.
Вот и весь ваш хваленый ливерпуль.
(ответить)
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